Temor entre los grandes tenedores por el nuevo tope al alquiler de viviendas

La noticia de la declaración oficial de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado ha suscitado opiniones dispares en la ciudadanía: mientras que arquitectos y colectivos en defensa del derecho a la vivienda la celebran y animan a que se cumplan las medidas asociadas a la declaración, en el sector inmobiliario alertan de varias preocupaciones entre los propietarios. Especialmente, la medida ha generado alarma entre los grandes tenedores —propietarios de diez o más viviendas— que deberán fijar el precio según el índice de referencia fijado por el Gobierno. «Hemos recibido muchísimas llamadas de gente que no sabe lo que va a hacer. En A Coruña se calcula que hay alrededor de 700 grandes tenedores, pero si tú tienes un piso en copropiedad con uno de ellos, también te afecta. Hay un número indeterminado de personas», advierte la presidenta del Colegio de Agentes Propiedad Inmobiliaria, Patricia Vérez.

Estas «limitaciones» que afectan a los propietarios de diez o más pisos —que, según matiza Vérez, no tienen que estar todos en la misma ciudad— pueden tener como consecuencia, a juicio de los profesionales inmobiliarios, que se retiren viviendas del mercado y disminuya, con ello, la ya escasa oferta de la ciudad. Un temor que se apoya, avanzan, en el precedente catalán. «Aquí todavía no ha pasado, pero en Cataluña sí. Hay un informe de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona que dice que ha disminuido en un año el 15% de la vivienda en alquiler y un trasvase al mercado de venta», asegura Vérez, que se muestra crítica con la adopción de la medida por parte del Ayuntamiento, que afectará, juzga, al acceso a la vivienda de las personas de rentas más bajas. «La limitación de la oferta de vivienda va en detrimento de las personas con menos capacidad de renta y menos ingresos. Con las medidas del plan de acción municipal hubiese sido suficiente, porque son muy exhaustivas. No es necesario limitar los derechos de los propietarios», asevera.

Esta inquietud también se ha hecho visible en las inmobiliarias de la ciudad, donde últimamente han estado recibiendo llamadas de arrendadores preocupados por la cuestión. «En el momento en el que se vaya el inquilino, los grandes tenedores tendrán que poner sus viviendas conforme a los valores que marque el Ministerio. Estos valores, que ahora subirán un poco, tienen una diferencia de entre 150 y 200 euros», explica Ricardo Rochela, de la Inmobiliaria Luz.

Nuevos contratos

También han mostrado inquietud por la cuestión, abunda, los propietarios que no han tenido alquiladas sus viviendas en los últimos cinco años, que, a diferencia de los que sí, no podrán ajustar el precio al recibo anterior más el IPC. «La gente que no ha puesto todavía su vivienda en el mercado está también condicionada, porque tendrán que ajustarse también a ese índice», explica Rochela.

Para Javier Carballo, de la inmobiliaria Inmotk, la confusión que reina en torno a las medidas que trae consigo la zona residencial tensionada tiene bastante que ver en la alarma. «Hay preocupación porque, incluso en las inmobiliarias, estamos viviendo un momento de desinformación sobre esto. No hemos tenido comunicaciones muy concretas sobre las medidas. Hay gente preocupada porque lleva mucho tiempo con el piso alquilado, no ha subido el precio en años y ahora se le acaba el contrato. Esa es la incertidumbre que hay», explica Carballo que avanza que, entre sus clientes, un propietario ha retirado su piso del mercado —que no había estado alquilado en los últimos cinco años, ya que la familia residía en él— porque los baremos fijados, asegura, son «muy bajos». Para Carballo, estos índices deberían fijarse más en función del estado del piso y sus características. «En el sistema de referencia hay poca variación en función de si tienen ascensor, si están reformados, si es interior o exterior... ahí debería haber más diferencia», propone.