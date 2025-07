Breogán cabalgará por los Jardines de Méndez Núñez

La leyenda sobre cómo el rey Breogán unió a las tribus celtas para fundar la nación gallega, va más allá de la mano de la escritora Estefanía Padullés, donde presenta a la yegua del rey y de cómo esta lo ayudó a convertirse en héroe. Esta historia se cuenta en el libro A egua de Breogán, ilustrado por la propia escritora.

Padullés trabaja con la editorial Hércules de Ediciones, donde publican cuentos sobre personajes históricos de Galicia, centrándose esta vez en Breogán. «Yo al ser de fuera, todos estos personajes me vienen de nuevas, entonces los voy descubriendo. A mí esta historia me retrotraía mucho a esa época de dioses, de leyendas y me gustó mucho afrontar el libro así», dice.

El cuento tiene una base histórica y una parte de ficción donde se introduce el relato de la yegua mística. «Hice la documentación a través de libros, bibliotecas y pidiendo información. Aunque sea un libro para niños, quiero transmitir toda la verdad que pueda, sobre todo en las ilustraciones, y después darle mi puntillo de leyenda», explica Padullés.

La figura de la yegua surge de que los animales blancos era divinos y sagrados, por lo que se les pedía a los reyes que sacrificasen a un animal de estas características. Padullés decidió coger este relato y darle otra visión. «Me inventé la historia para darle una vuelta a lo que es el personaje principal. También me apetecía mucho dibujar la yegua, me apetecía hacer un libro donde saliese la yegua saltando y corriendo», indica.

El libro se publicó este 16 de julio, y se presentará al público en la Feria del Libro este domingo. «El libro salió hace súper poco, pero he tenido muchísimas llamadas de libreros, y se lo agradezco un montón. En este trabajo hay como mucho desfase de cuando haces el libro a cuando sale», señala Padullés.

A la escritora le gusta variar su estilo a la hora de dibujar. «Para este caso, me gusta el álbum ilustrado, porque te permite variar el estilo. Me gusta jugar, a veces lo hago más realista y otras veces más infantil, me parece muy divertido», dice Padullés.

El lanzamiento del cuento se hace en la Feria del Libro coruñesa, a la que Padullés guarda mucho cariño. «Es una feria que siempre me ha acogido, las colas de firmas más largas que he tenido han sido en A Coruña, la verdad es que es impresionante», afirma la escritora. También recalca que esta feria es un referente y que acude gente de sitios diversos. «En este punto, a lo mejor agosto no es el mes ideal para hacer un lanzamiento, pero para mí es sacar y lanzar el libro en A Coruña, ahí empieza el recorrido», explica Padullés.