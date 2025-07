¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 31 de julio

Concierto de Lionel Richie en el Coliseum

21.30 horas | El cantante estadounidense presenta su gira Say Hello To The Hits. Hay algunas entradas disponibles.

Coliseum

La banda The Darts, en directo en Mardi Gras

21.30 horas | Antes de su vuelta a los estudios, The Darts hace un repaso a su trayectoria en A Coruña. El precio es de 19 euros.

Mardi Gras

Un homenaje a la obra de Quino

09.00 horas | Quino na música cuenta con más de 100 dibujos originales de Joaquín Salvador Lavado.

Palexco