El milagro contra las manchas busca relevo en A Coruña

«Yo soy tintorera, mi pasión es el desmanchado, usar productos y conseguir limpiar una prenda que daban por perdida. Hay una chica que me dice que cómo me va a gustar planchar, a mí me gusta. A alguien le tiene que gustar», reconoce Amalia Granados, de la tintorería Clean Up, que está en la avenida de Oza. Ella empezó a finales de 1998 en la profesión y asegura que descubrió su «vocación» entre los detergentes, las planchas y las lavadoras. Cada vez van quedando menos tintorerías y no tanto porque no haya trabajo, que lo hay, y testigo de ello son las mantas, vestidos, abrigos y edredones que se acumulan tras los mostradores, sino por la falta de relevo en un oficio duro que roza el milagro cuando sus profesionales consiguen dejar las piezas como nuevas por muy sucias que estén.

«Yo llevo buscando una persona para trabajar conmigo desde hace tres años y no la encuentro. Con experiencia ya es misión imposible y como aprendiz es complicado porque tienes que tener cierta agilidad mental para aprenderte los tejidos y los productos que puedes usar, además, la plancha ya no la quiere nadie», relata Granados, que cree que el suyo es un oficio condenado «a perderse». De hecho, ella ha dejado ya de hacer tareas que antes realizaba pero que, con la prohibición de ciertos productos, no resultan rentables, como almidonar las enaguas de los trajes regionales. «Yo ya solo lo hago de favor para alguna amiga y le pido que me la traiga quince o veinte días antes», explica.

A María Alvarado, la propietaria de la tintorería Aquasec, también en la avenida de Oza, le llegan clientes de Ordes y de Sada precisamente para eso, para que les deje las enaguas bien aprestadas. «Lo hacemos como se hacía antes, con el método tradicional. Antes había almidón en el supermercado, pero ahora ya no. Nosotros conseguimos los productos porque son industriales, pero el precio también ha subido. Son trabajos que haces por la satisfacción de hacerlo bien, de que la enagua se quede de pie, como tiene que ser», confiesa Alvarado, porque son tantas las horas que tiene que invertir en estas piezas que no compensa el precio que cobra, pero lo sigue haciendo para que no se pierda.

Ella, que empezó a los 17 años a trabajar en una tintorería, defiende que este oficio es parecido al de «la hostelería de antes», cuando no había más horario que el que marcaba que se había acabado el trabajo, porque su jornada empieza antes de que abra las puertas para recibir y entregar pedidos y acaba después de que los clientes se hayan ido a sus casas. «Ahí es cuando de verdad adelantamos, porque no tenemos interrupciones, si nos ponemos a planchar, planchamos todo el rato», comenta Alvarado, que ya ninguna mancha que le puedan traer le parece rara. Sabe que sus clientes depositan en ella sus esperanzas de recuperar una prenda a la que tienen especial cariño y que no quieren tirar, así que, pone todo su esfuerzo en limpiarla sabiendo que no puede «hacer milagros», aunque sí poner toda su experiencia al servicio de esos recuerdos. Pero, ¿por qué hay cada vez menos tintorerías en la ciudad? Las profesionales que siguen en activo tienen claro que es por la falta de relevo, porque es un trabajo duro, en el que hace calor y en el que hay que pasar bastante tiempo de pie, planchando y poniendo orden en un maremágnum de prendas que buscan otra oportunidad, y también porque la calidad de la ropa que se compra ahora, salvo honrosas excepciones, es «mucho peor». «Nadie que se haya comprado una camiseta por dos euros se gasta cuatro en lavarla y plancharla», comenta Ángeles, encargada también de una de las tintorerías de la ciudad.

Por eso Granados cree también que las lavanderías autoservicio no les hacen competencia directa, porque el servicio que ofrecen es completamente diferente al que ellas hacen. «La limpieza no es la misma tampoco», incide Alvarado, porque detrás de cada prenda que se le entrega al cliente hay un tratamiento adecuados, desde una limpieza en seco a un blanqueamiento.

«A los estudiantes o a los chicos que se acaban de independizar, yo les aconsejo igual que una madre a sus hijos, les digo qué pueden usar y qué no, porque hay gente no sabe ni lavar», relata Alvarado, que no cree que haya mucho relevo cuando a ella le llegue el día de jubilarse. Por ahora, sabe que le quedan todavía por delante muchos veranos de limpiar y planchar trajes de bodas y muchos edredones por lavar porque es cuando los clientes aprovechan para hacer el cambio en los armarios y muchos inviernos de abrigos a los que se les ha caído vino y que sus dueños no quieren dar por perdidos.