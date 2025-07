El PP abandona el pleno de A Coruña tras los reproches de Inés Rey

Los concejales del PP de A Coruña abandonaron este jueves el pleno de A Coruña tras los reproches de la alcaldesa, Inés Rey. Al concluir el debate de la aprobación del convenio de As Xubias, la regidora tomó la palabra para afear la posición de los populares y negar que recibiese alguna llamada o mensaje de Miguel Lorenzo durante la huelga de basuras del año pasado.

"Aprovechó un momento como el que estábamos viviendo para sacar rédito político. No me duele, pero en un periódico y en varios titulares me amenazaron y amenazaron a mi familia y a mi marido", manifestó.

Recordó que entonces no necesitaba una llamada como alcaldesa, "pero sí como Inés, a una persona a la que están señalando en su domicilio y diciendo que le va a llegar la mierda al tercero".

Dirigiéndose a Lorenzo le dijo que, entonces, este le "instaba a negociar con trabajadores y empresa", unos trabajadores que "amenazaban y quemaban coches". "Y usted dice que me apoyaba. Ni un mensaje, ni una llamada", añadió.

Quedaban dos asuntos por debatir, el acuerdo de Adoratrices y el cambio del Plan general de Xuxán, pero el PP se retiró y no volvió al salón.

Según el BNG, esto revela que "en el Ayuntamiento hay un estilo de oposición útil para los vecinos y vecinas, el del BNG —capaz de obligar al Gobierno local a rectificar y mejorar sus propuestas—, y otro, el del PP, que quiere trasladar aquí la crispación y el fango de la política madrileña".

El PP considera que "el sectarismo de Inés Rey ha llegado al límite en el pleno al atacar y lanzar acusaciones personales de forma directa al portavoz del grupo mayoritario, Miguel Lorenzo, y no dejarle hablar a pesar de solicitar la palabra por evidentes alusiones".

"Esta falta de democracia, estas salidas de tono y estas faltas de respeto a las que ya nos tiene acostumbrados la alcaldesa en los plenos, nos obligaron a marcharnos al no conceder el turno por claras alusiones personales, antes de poder votar a favor del convenio de las Adoratrices y del cambio de uso de Xuxán solicitado por la Xunta para construir más viviendas", señalan los populares.