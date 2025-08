Una anciana pide a los grafiteros que respeten su pared

En un barrio de A Coruña una mujer ha escrito una nota a los grafiteros que gustan de adornar las paredes con sus firmas y dibujos, les pide, muy educadamente, que dejen las suyas libres de su arte porque verlas pintadas le causaría «un gran disgusto» al ser ella «una anciana». Efectivamente, los grafiteros han atendido su petición, porque todos aquellos que no mostraron su oposición a los grafitis tienen sus paredes decoradas, mientras que la suya está completamente limpia. «Grafiteros, les pido por favor, no me pinten esta casa, que soy una anciana y me causaría un gran disgusto. Muchas gracias por respetarme», reza la nota, escrita a ordenador y con letras mayúsculas.