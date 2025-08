En el 'corazón' de la campaña de recogida de material escolar de Cáritas en A Coruña: «Mola venir aquí a echar una mano»

«A otros chicos de mi edad, sinceramente, les gusta más hacer deporte, pero a mí... No sé, me mola venir aquí a echar una mano», resume Iván Mariño, de 16 años, e integrante del Grupo Scouts Stoas de la Parroquia de San Francisco Javier, mientras posa un lote de carpetas sobre una mesa. Junto a él, Lucas y Adam Huntingford, mellizos, de 16 años también y pertenecientes a la misma agrupación, llenan un par de pequeñas mochilas de colores.

«Estas son para niños de 3 años, y les estamos metiendo un poco de todo: una carpeta con cartulinas, folios...; dos botes de plastilina; otra carpeta para que guarden las fichas que hacen en clase; un paquete de pañuelos de papel; un rollito de goma eva; pinturas de colores; un estuche, en el que ponemos lápices, bolígrafos, una tijera, pegamento de barra, un ‘afila’...», detalla Adam, a lo que su hermano Lucas agrega: «Ya colaboramos, el verano pasado, con esta iniciativa. Estamos en los ‘Scouts Stoas’, nos preguntaron si queríamos venir y, obviamente, dijimos que sí. Y, como nos gustó tanto, nos animamos a repetir».

A su lado, Sara Ansede, de 18 años y miembro, también, de los ‘Scouts Stoas’, asiente: «Es una manera de ayudar, en este caso, a niños. De aportar un poco».

Estamos en el local de Cáritas Interparroquial de A Coruña de la calle Pan de Soraluce de Os Mallos, en las horas previas a la primera entrega de la campaña de recogida de material escolar para el curso 2025-26 de esa organización. Una iniciativa que echó a andar en 2018, y cuya cifra de beneficiarios, desde entonces, «no ha parado de aumentar».

«Buscamos garantizar una ‘vuelta al cole’ en igualdad, dotando a todos los niños y niñas que lo necesiten de material escolar a principio de curso [los libros de texto tienen su sistema de financiación y acceso]. En los últimos años, hemos incorporado, también, la donación y entrega de mandilones y equipamiento deportivo, como camisetas, chándales y zapatillas», explica Ángeles Ferreño, coordinadora de Centro Hogar de Cáritas, «el departamento desde el que se organizan las campañas».

«En esta primera entrega [que arrancará este viernes, 1 de agosto], tenemos a 301 niños y niñas apuntados, sobre 185 familias. Si contamos, también, a los de la segunda entrega [que comenzará el 5 de septiembre], hay ya anotados 577 pequeños, pero aún estamos pendientes de más familias, con lo cual pienso que podríamos volver a superar los 700 beneficiarios», apunta Ángeles, incapaz de aventurarse a dar una «cifra estimada» de voluntarios participantes.

«No podría decir un número exacto, porque los voluntarios vamos viniendo según vamos teniendo el volumen de trabajo. Lo ideal es que, en estos días de más labor, nos juntemos bastantes. Y aquí tenemos a estos maravillosos chicos y chicas de los ‘Scouts Stoas’ de la Parroquia de San Francisco Javier (a un grupo de ellos, puesto que son más), gracias a quienes sacamos un montón de trabajo adelante», resalta, agradecida.

Jóvenes voluntarios que, entre cajas, cajas y más cajas de material escolar, mandilones y equipamiento deportivo, trabajan perfectamente coordinados con veteranos en estas lides como Benito Coiradas, de 66 años, y voluntario de Cáritas Interparroquial de A Coruña «desde la jubilación, hace seis».

«Al tener todo el tiempo libre del mundo, ¿qué iba a hacer?. Uno, que está acostumbrado a trabajar...», refiere Benito, quien «nunca antes» había hecho voluntariado. «Me llamó el cura de la Parroquia de San Antonio para ayudarle allí, en Cáritas, a las señoras y, de allí, ya me ‘reclutaron’ para estas otras labores. Ahora estoy en todos los ‘saraos’», comenta, divertido, antes de reconocer: «Verse aquí, rodeado de tantos chavales, anima mucho».

Voluntariado intergeneracional

Junto a él, Laura Rojas y Marta Lucía López, nieta y abuela, se afanan en doblar camisetas. «Esa va aquí, mi amor», le indica Marta Lucía a Laura, de 18 años, mientras le entrega una prenda. «En realidad, yo estoy de vacaciones. Soy del Valle del Cauca, en Cali, Colombia, y he venido un tiempito a acá para estar con mi familia. Hoy me he animado a acompañar a mi nieta para pasar juntas un tiempo de calidad, y está siendo muy agradable, la verdad. Lo estamos pasando ‘chévere’. Hay armonía, comprensión, entendimiento...», destaca Marta Lucía, antes de apuntar que, en su «tierra», forma parte de un grupo de la tercera edad» del que es «tesorera».

A su lado, Laura comenta: «Llevo dos años en A Coruña y, ya desde que llegué, he estado haciendo campañas aquí. Me gusta porque me permite conocer a otras personas, salir, hacer algo útil y, sobre todo, ayudar a los niños en iniciativas como esta».

Formas de colaborar

En esta campaña para el curso 2025-26, Cáritas Interparroquial de A Coruña vuelve a contar con el respaldo de entidades y empresas solidarias como Caixabank, Alcampo y El Corte Inglés, entre otras, así como de varias papelerías de la ciudad [Librería Carlín, Librería Salesiana y tiendas Superpapelería], donde se podrán donar artículos.

«El Corte Inglés ha habilitado un punto de donación, también, en la tercera planta [en las secciones de Librería, Papelería y Uniformes, hasta el 22 de septiembre], y Alcampo hará lo propio, desde el 14 de agosto al 10 de septiembre», señala Ángeles Ferreño, antes de subrayar que los particulares «pueden colaborar», también, «de varias maneras».

- Por un lado, se pueden realizar donaciones económicas en la sede de Cáritas (Plaza de Recife, 1 – bajo) o a través de las siguientes cuentas bancarias:

ABANCA: ES65 2080 0000 7730 4000 2870

SANTANDER: ES12 0049 0007 2326 1001 9201

BBVA: ES18 0182 2200 1600 0001 6533

CAIXABANK: ES55 2100 2323 9902 0009 7256

-Otra opción es la donación directa de material escolar nuevo (mochilas, estuches, mandilones, cuadernos, etc.), que se podrá entregar en los siguientes puntos:

Calle Pan de Soraluce, 2: martes y jueves, de 12:00 a 14:00 horas

Plaza de Recife, 1: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas

Desde Cáritas Interparroquial de A Coruña agradecen, especialmente, para esta campaña, las aportaciones de sudaderas, camisetas y calzado deportivo infantil, dado que actualmente hay pocas existencias disponibles. El material recogido se distribuye con criterios de necesidad y equidad. La prioridad es atender a menores de Infantil y Primaria, con especial atención a los artículos más costosos para las familias (mandilones, mochilas, estuches).