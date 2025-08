A Coruña esquiva la ola de calor que afectará a la mayor parte de Galicia este viernes

Galicia sigue este viernes bajo la influencia de las altas presiones con circulación del nordés, pero un frente muy poco activo rozará la mitad norte, por lo que por la mañana no sería descartable ver alguna ligera precipitación. También será un día nublado.

Si bien, a donde se giran los ojos al ver la previsión meteorológica es a las temperaturas. El sur de Galicia tiene activas varias zonas con aviso amarillo por calor, aunque una de estas no será A Coruña. Mientras Vigo y Pontevedra tendrán 33ºC, u Ourense llegará a los 35ºC, A Coruña no superará los 22ºC. Si bien, no habrá una gran oscilación térmica, puesto que las mínimas serán de 22ºC.

Los vientos soplarán con intensidad fuerte en el litoral atlántico.

Ya de cara al fin de semana sí que se esperan días más veraniegos en la Costa Ártabra, con temperaturas que lleguen a los 26ºC y cielos más despejados.