«Isto é unha familia máis alá dun proxecto»

De onde nace a idea de mesturar a música tradicional con ritmos electrónicos?

Dende pequeno intereseime pola música tradicional, con todos os discos que había na casa e aos concertos que ía cos meus pais. A música electrónica foi mais na adolescencia, ao escoitar outras músicas e proxectos diversos. Foi un proceso moi natural, pasar polas distintas etapas e unilas nun mesmo proxecto que representasen eses momentos da miña vida.

Por que cre que esta mestura de música tradicional con ritmos electrónicos funciona tan ben na actualidade?

Dende o meu punto de vista, moitos dos proxectos que hai agora non os considero música electrónica, ao mellor hai xente que a miña música non a percibe como tal. Creo que realmente parte do éxito que está habendo cos novos proxectos da música galega veñen máis pola conexión pop.

Gran parte do proxecto Baiuca está vinculado con Xosé Lois Romero, Alejandra e Andrea Montero. Como atopaches con eles?

Recordo atopar o disco de Xosé Lois Romero e Aliboria buscando nova música, e paseillo a un amigo meu. A partir de aí, foi unha cousa de redes. Xosé Lois veu a un concerto meu e presentoume a Alejandra e a Andrea, e ademais cedeume as mesturas do primeiro disco de Aliboria para poder traballar con elas, e saíu a posibilidade de que os tres me puidesen acompañar. O 18 xa van sete anos do inicio, e estou súper contento de que eles sigan, demostra que isto é unha familia mais alá dun proxecto.

Como de importante son os elementos visuais do espectáculo, as figuras da tradición galega e os elementos castrexos?

Ao longo de cada xira xúntome con Adrián Canoura. A idea desta era buscar elementos que fosen mais simbólicos, mais alá de imaxes de arquivo. Queriamos conectar coa Galicia do presente e coa do futuro. Pensamos en introducir elementos tradicionais dunha forma mais tecnolóxica, e darlle un valor dentro dos shows, como os elementos castrexos en 3D.

Baiuca baséase moito nas colaboracións. Que importancia teñen estas no proxecto?

Eu como produtor preciso voces, e isto axúdame a non sentir a faceta de produtor solitario. Poder gravar con xente que admiro, que quero coñecer ou que xa coñezo é unha gozada. Eu nunca lle din importancia a buscar colaboracións que me desen escoitas, este disco é unha proba diso, busco darlle visibilidade a voces que son eminencias como Felisa ou Xurxo. Aquí en Galicia son figuras con peso, pero a miña idea é mostra a música que fago ao mundo enteiro, e que coñezan a novos artistas.

Que significa para vostede que pezas súas soasen en festivais como Tomorrowland?

É moi bonito ver como a túa música pode conectar con outros públicos, e logo é especial que produtores dese nivel de repente traballen cun tema meu.

Tedes na Coruña unha carreira moi consolidada, xa con moitas actuaciós ás costas. Que significa abrir as festas?

O público coruñés sempre conectou moi ben co proxecto, recordo unha vez que no Noroeste quedou moita xente fóra, ou cando tocamos na praia de Riazor.