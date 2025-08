Lionel Richie puso a bailar al Coliseum con sus grandes éxitos

El cantautor estadounidense Lionel Richie puso a bailar este jueves al Coliseum en uno de los conciertos más esperados del año en el recinto coruñés.

El de Alabama demostró que a sus 76 años sigue en plena forma e hizo vibrar a los asistentes con grandes hits como All night long, Hello o Say you, say me.

Este concierto estaba incluido dentro del Gozo Festival, ciclo de conciertos impulsado por la Xunta de Galicia a través del cual ya se pasó Franz Ferdinand, Lenny Kravitz o Alanis Morisette por A Coruña y Maná y David Guetta por el Monte do Gozo de Santiago.