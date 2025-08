«O pregón vaino facer esa nena que paseaba pola feira do libro»

Que significa para vostede como coruñesa ser a pregoeira da Feira do Libro deste ano?

Collín a noticia con bastante ilusión, xa que é difícil separar a muller que vai dar o pregón este venres, da nena e adolescente tan de feira do libro que fun eu durante anos. Realmente o pregón o vai facer esa nena que paseaba pola feira do libro, que esperaba a que chegase esa data, xa que era o premio por aprobar todo. Os meus primeiros premios de certames de poesía con contía económica ían para gastar na feira. Teño a sensación de que é unha especie de xustiza poética.

Como de importante é a Feira do Libro na cidade da Coruña e para a visibilidade de escritores emerxentes?

Ten un papel moi importante, porque os libros bótanse a rúa e os libreiros e libreiras tamén. A rúa é o maior espazo de visibilidade para esta xente. É un win win, tanto para as libreiras, xa que teñen un público que non é o de sempre, e tamén para a xente que ten acceso directo aos libros. Todo o mundo vai botando un ollo, ter a posibilidade de poder ver a variedade de libros.

Como é o nexo entre a súa carreira poética e a súa carreira musical, como integrante do grupo PAVA?

Eu creo que basicamente é o mesmo, ás veces digo coa boca pequena que son escritora, que son música, eu creo que o que son é unha persoa que traballa coa palabra, a palabra escrita, a palabra falada, a oralidade e a palabra cantada.

Síntese máis identificada co rol de poeta ou co o rol musical?

Nin sequera quero escoller, xa que non me sinto nin dun nin doutro, xa que para min realmente é o mesmo. Chámame a atención cando a xente escribe só un tipo de literatura, ou compón só un tipo de letras, creo que o natural é que a palabra se expanda en moitas disciplinas. Non me considero polifacética, eu traballo coa palabra, as veces cara a oralidade, outra a escrita e outra musical. Sobre todo atendo a poeta, xa que foi o primeiro que fun no mundo artístico, é síntome cómoda con ese cualificativo.

Vostede é vocalista do grupo musical PAVA. Como se formou a banda?

O grupo ten unha traxectoria máis ou menos breve, levamos dous anos facendo directos, aínda que existe dende dous anos antes. A sorte foi atoparme con xente marabillosa coma Analís Guillín, David Santos e Pablo Silva, xunto co noso técnico Gaspar. Con esta oportunidade, eu podía seguir compoñendo cancións, que logo medrarían. A banda está tendo unha evolución que non sei se é excelente a nivel de resultados, pero si a nivel de satisfacción para nos e para a xente que lle gusta o proxecto.

En que proxectos estas a traballar agora? Está máis centrada nun ámbito que noutro?

Agora mesmo estou con gañas de sacar tempo para poder seguir compoñendo PAVA 4, o próximo traballo que sairá en 2026. Para a primeira quincena de setembro outorgáronme unha residencia no Incio, é un proxecto que ten residencias para artistas.