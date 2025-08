A poeta e música Lucía Aldao abre a Feira do Libro: «Sen relato non hai identidade»

A Feira do Libro deu comezo este venres pola mañá, reivindicando a importancia da cultura libre e gratuita para toda a cidadanía. Este ano a feira desprazouse uns metros a diferenza doutros anos, para situarse enfronte do Kiosco Alfonso. A organización deste evento vén da man da Federación de librerías de Galicia, que cada ano pon en marcha trece citas en trece concellos da Coruña.

O lema deste ano é Onde florecen os libros, feito, facendo referencia ao escenario dos xardíns de Méndez Núñez e a A Coruña como cidade literaria.

Iago López / Roller Agencia

O vicepresidente da Federación de Librerías de Galicia, Óscar Porral, deu a benvida a nova edición do encontro: «Esta feira é sen dúbida a máis relevante de Galicia, durante dez días, preto de 40 casetas encherán esta contorna de vida, cultura e historias por descubrir», indicou Porral. O vicepresidente tamén quixo sinalar que o cambio de ubicación foi un reto para a organización. «Collimos o traballo con máis ilusión, para que todo estivese preparado e que cumprirá as expectativas», explicou.

A alcaldesa da Coruña, Inés Rey, reafimou que esta Feira do Libro xa forma parte da identidade da cidade e é unha data marcada do verán. «Está feira é un intercambio de amor pola literatura e unha denfensa da creación e da arte, é dicir, unha celebración da cultura», sinalou a Rey.

A pregoeira deste ano foi a poeta e música coruñesa Lucía Aldao, que subliñou que este discurso foi escrito pola Lucía nena e adolescente, que disfrutaban tanto da feira e as vivencias nesta. «Eu de pequena era moi entusiasta das escritoras vivas, digamos que sentía gran interese por coñecer as persoas que había detrás dos libros”, di Aldao. «Se estas escritoras existían significaba que eu tamén podía existir. Se eu non era a protagonistas desas historias, podía ser eu quen as crease, humilde, diminuta, un poder que non somete, so regala e iguala», indicou a pregoeira.

Esta feira quedou marcada pola idea de que é un lugar de encontros, conversas e colaboración, e de quen le vive mais dunha vida e, en palabras de Aldao, «sen relato non hai identidade», dando comezo a Feira do Libro 2025.