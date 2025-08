Rosa Cedrón, pregoeira das Festas de María Pita: «A Coruña é arte, é música, é vida»

A cantante Rosa Cedrón abriu a noite deste venres ás Festas de María Pita cun pregón cargado de identidade e profundo amor por A Coruña. Diante das numerosas persoas que se achegaron á Praza de María Pita, onde Baiuca fai vibrar ao público no primeiro concerto das festas, reivindicou a forza cultural e musical de A Coruña. Dende o primeiro momento, o seu discurso foi un canto de amor á cidade, «un faro que endexamais se apaga», e á súa xente, «o mellor público do mundo», dixo.

Cedrón evocou a María Pita como símbolo de resistencia e valentía, e lembrou a ligazón da cidade coa música a través de figuras como Marcial de Adalid, Pascual Veiga ou Canuto Berea. Rendeu homenaxe a institucións históricas musicais coruñesas: desde a Orquestra Sinfónica de Galicia ata agrupacións como a Orquestra de Cámara Galega ou o Coro Gaos, ao que pertence o seu propio irmán.

El pregón de Rosa Cedrón abre las fiestas de María Pita 2025 / Casteleiro / Roller Agencia

A artista dedicou boa parte do pregón a agradecer a quen marcou a súa vida musical. Nomeou con agarimo a compañeiros como Bieito Romero, Cristina Pato ou Óscar Losada, «por manter con vida os Premios OPINIÓN da Música de Raíz». Por suposto, tamén agradeceu á súa familia visiblemente emocionada: «A miña nai, o meu pai, o meu irmán, por tanto que me dan». O pregón tamén foi unha lembranza para quen xa non está. Cedrón recordou a Sito Sedes e Xoán Eiriz, «dúas inmensas voces galegas que deixaron unha pegada inesquecible na música e na lingua do país».

A artista pechou o pregón dicindo: «A Coruña é arte, é música, é palabra, é vida. A Coruña somos nós. Que vivan as coruñesas, os coruñeses, e que viva A Coruña, sempre!». Ao rematar, Cedrón deleitou os presentes cantando o tema Camariñas de Luar na Lubre.

Tras o pregón, María Pita segue celebrando a música da nosa terra coa actuación de Baiuca. A súa proposta, que mestura tradición e vangarda combinando ritmos electrónicos con sons e voces da música tradicional, conquista ao público.