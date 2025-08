La Xunta plantea ampliar el reparto de docencia previsto en 2015 en Medicina

La Xunta desvela su hoja de ruta para tratar de la polémica del grado de Medicina: propone descentralizar estos estudios para impartir el segundo ciclo —cuarto, quinto y sexto— entre las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, algo que ya figuraba en el convenio de 2015, que sigue sin cumplirse. La diferencia, según expusieron este viernes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el de Educación, Román Rodríguez, es que ahora se aumentarían las unidades de docencia que asumirá cada centro en cuanto a número de alumnos. Se desconoce el porcentaje exacto pero será, «en todo caso», dijo Rodríguez, superior al 15% que recogía el documento de hace diez años.

Los conselleiros comparecieron este viernes de manera conjunta para instar a los rectores a cerrar un pacto lo antes posible. De prosperar este plan, los estudiantes de Medicina estarían exclusivamente en Santiago los tres primeros cursos. Después se repartirían para completar la docencia práctica —esto ya sucede desde hace años con sexto, pero no con cuarto y quinto como se había pacto— pero también teórica, algo a lo que se negaban reiteradamente en Santiago. «Esa es la idea que se plantea, que no tengan que estar en Santiago, aunque debería de hacerse de forma escalonada», explicó Caamaño, que se mostró convencido de que «se están empezando a dar los primeros pasos del proceso de descentralización para tener una facultad fuerte utilizando todos los recursos humanos estructurales». Rodríguez reiteró en varias ocasiones que esta propuesta «es coincidente con el sentir mayoritario del grupo de trabajo y que fuera de este marco las propuestas tienen escaso recorrido». Un mensaje que parece dirigido a la Universidade da Coruña, que sigue con su intención de abrir una facultad de Medicina en 2027. «Hace falta generosidad y altura de miras y todos deberemos ceder algo para buscar la mejor postura para Galicia tanto desde la perspectiva formadora como de organización del sistema universitario», añadió Rodríguez, quien consideró que «sería muy raro y muy difícil explicar» que la institución coruñesa no se sumase a una propuesta consensuada que permite «participar e integrarse» a sus profesionales sanitarios y docentes en un grado común.

Así, la idea es «crear en los hospitales de Vigo y A Coruña unidades docentes compartidas, en las que se integrarían profesores de las tres universidades». Serán los responsables de las universidades los que tengan que fijar los porcentajes de reparto de docencia, con un límite fijado en 2015 del 15%, pero que esta vez será superior, según prometieron.

El conselleiro de Educación espera que en agosto se pueda terminar de perfilar la propuesta para poder acordarla a la vuelta del verano en el grupo de trabajo e implementarla con un calendario pactado. La Xunta pretende «que el proceso sea lo más rápido posible», pero eso dependerá «de cómo vayan los trámites por parte de las universidades y la conformación de las plantillas».

El titular de Sanidade agradeció el «espíritu de colaboración» del grupo de trabajo y pidió mantener la senda de la generosidad y la colaboración para formar a los «mejores médicos del futuro que van a trabajar en nuestra comunidad». Ninguno de los tres rectores quiso hacer declaraciones sobre esta comparecencia.