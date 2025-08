Bonnie Tyler llena A Coruña de clásicos y nostalgia

La veterana estrella galesa Bonnie Tyler conquistó este sábado por la noche al público coruñés de María Pita, que rebosó nostalgia, energía rockera y conexión con sus fans. La artista abrió su actuación con una versión del clásico Have You Ever Seen the Rain? de Creedence Clearwater Revival, dando inicio a un repertorio con sus grandes éxitos.

Con la plaza llena y gente situada incluso en los escalones de San Jorge, el ambiente fue cálido y festivo desde el primer acorde. Tyler, de 74 años, se subió al escenario acompañada de su banda —batería, bajo, guitarra y teclados— cuyos integrantes también colaboraron en los coros. «Esta canción la escribí cuando tenía 26 años», dijo antes de interpretar uno de sus temas más antiguos, bromeando sobre su edad con una sonrisa cómplice que gustó al público.

Concierto de Bonnie Tyler en A Coruña / Germán Barreiros/Roller Agencia

Uno de los momentos más coreados de la noche llegó con It’s a Heartache. Tyler arrancó el tema a capela, entonando las primeras notas mientras el público respondía al instante. La artista también homenajeó a la gran Tina Turner, a la que dijo que conoció, interpretando The Best. Otro de los momentazos de la noche se produjo con Total Eclipse of the Heart, canción que recordó que tiene más de mil millones de visitas en Youtube.

Durante la actuación, la cantante repasó su carrera y agradeció el cariño de una audiencia entregada. Su voz rasgada, marca inconfundible de la legendaria cantante, sigue siendo el centro de su propuesta musical.

Los Noites de María Pita continúan esta noche con la actuación de la prometedora cantante de pop, Marina Reche.