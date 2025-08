¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 2 de agosto

Concierto de Bonnie Tyler en María Pita

22.00 horas | Toda una leyenda de la música actúa de forma gratuita en las ‘Noites de María Pita’. La galesa Bonnie Tyler promete una noche para el recuerdo con temas como Total Eclipse of the Heart o Holding Out for a Hero.

Plaza de María Pita

Exposición de carteles de las fiestas

Todo el día | La zona del Obelisco acoge la muestra As Festas de María Pita a través dos seus carteis. Hasta 40 carteles que reflejan el espíritu de las fiestas de A Coruña a lo largo de tres siglos. A partir del lunes 18, la exposición se trasladará al centro comercial Marineda City.

Obelisco

Iago López / Roller Agencia

La artesanía de Mostrart continúa un día más

11.00 horas | En la zona en la que se ubicaba la Feria del Libro se puede disfrutar de la 41º edición de esta muestra de artesanía. Decenas de puestos de joyería, textil o cerámica en los que se puede encontrar el trabajo de los mejores artesanos.

Jardines de Méndez Núñez

Iago López / Roller Agencia

Nueva jornada de la Feria del Libro

11.00 horas | Entre el Copacabana y el Kiosko Alfonso se sitúan este año los puestos de la Feria del Libro. Decenas de librerías con un 10% de descuento y firmas de autores como Manuel Rivas, que estará a las 18.30 horas en el puesto de Berbiriana.

Jardines de Méndez Núñez

Iago López / Roller Agencia

Conversación entre dos grandes autoras

19.00 horas | Las autoras gallegas Antía Yáñez y Arantza Portabales protagonizan una conversación sobre sus obras, O Clan das Barbies, de Yáñez ,y Asasinato na casa Rosa, de Portabales. Será en la carpa 2de la Feria del Libro.

Jardines de Méndez Núñez

Pedro Feijoo presenta su nuevo libro

19.45 horas | El reconocido autor gallego estará acompañado de Kiko Novoa para presentar su nuevo libro, Onde nacen as bestas, en la carpa de actividades de la Feria del Libro.

Jardines de Méndez Núñez