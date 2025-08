Sobre adoptar hábitos ecolóxicos nas vacacións

As escapadas á praia, as camiñadas polo monte ou as visitas a espazos naturais protexidos están cada vez máis presentes nas nosas eleccións de lecer durante o verán. Porén, este tempo de descanso tamén pode ser unha oportunidade para repensar a nosa relación coa natureza. Porque o que a priori parecen accións inocuas, poden converterse en prexudiciais se non adoptamos comportamentos responsables e sostibles.

As aglomeracións en espazos naturais, o modo en que accedemos a eles e a forma na que os desfrutamos, poden xerar un impacto considerable na fauna e na flora. A presión turística pode deixar tras de si unha pegada que leve anos borrar: erosión e compactación do solo, dispersión involuntaria de especies exóticas invasoras, lixo e molestias por parte nosa —ou das mascotas que levemos— a numerosos animais silvestres que alteran os seus hábitos e mesmo abandonan territorios. Ás veces, a vontade de compartir a nosa experiencia nas redes pode levarnos a esquecer o impacto das nosas accións. Non todo vale por conseguir unha boa fotografía: as molestias á fauna ou adentrarse en zonas ecoloxicamente sensibles para obter a «mellor toma»; non compensan, e mesmo poden poñernos en situación de perigo. A natureza non é un decorado: é un sistema vivo, complexo e valioso, que merece todo o noso respecto. Moitas veces non reparamos no impacto do ruído ou da luz artificial nos espazos naturais: música alta, berros ou focos poden perturbar especialmente a fauna nocturna, que precisa da escuridade e da tranquilidade para desenvolver os seus ciclos vitais.

Hai outros xeitos de facer das vacacións un tempo máis sostible, e pequenas accións poden marcar a diferenza: reducir os desprazamentos innecesarios (visitar máis lugares non sempre significa desfrutar máis!), usar transportes públicos, recoller sempre os residuos, ter control estrito das mascotas e manterse nos sendeiros marcados cunha actitude discreta e responsable.

Decisións que tamén contan son: fomentar o consumo de produtos locais e de proximidade, facer un uso responsable da auga e da enerxía nos aloxamentos turísticos, e escoller establecementos comprometidos coa sustentabilidade e integrados no territorio no que se sitúan. Respectar o silencio e a noite tamén é unha forma de coidar a natureza. Aprendamos a vivir os espazos con calma e profundidade.

Conclusión: A conservación da natureza non depende só das institucións ou dos colectivos ambientais: cada xesto individual conta. As vacacións son unha oportunidade para gozar, si, pero tamén para actuar con responsabilidade e compromiso co territorio e coa vida que nos rodea. Desde o lugar que escollemos ata como nos comportamos nel, todo suma. Educar, escoitar o

silencio, preservar a escuridade... tamén son formas de coidar dos espazos naturais. Porque, ao final, coidar do planeta é tamén coidar de nós.