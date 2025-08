Galivivienda sube 10.000 euros la aportación de los socios de alquiler social en Xuxán

Galivivienda, la cooperativa que prevé construir 224 viviendas de alquiler social en tres parcelas de Xuxán, cedidas por la Xunta para este fin, ha acordado por unanimidad, en su asamblea ordinaria del 16 de junio, incrementar el plan de viabilidad económica del proyecto, para que pase de 36 millones de euros a 48,5. Fruto de esa decisión, la aportación que ha de hacer cada uno de los socios para que se construya el que será su hogar durante las próximas cuatro décadas —la cesión de suelo es por 50 años desde la firma del acuerdo, que se cerró en 2023— pasa de un máximo de 53.000 euros que les habían dicho a los futuros inquilinos que tendrían que poner cuando se unieron el año pasado al proyecto, a un techo de 63.0000 euros.

Cabría pensar que si la decisión se tomó por unanimidad es que los socios están de acuerdo con ella y que pondrán de buena gana esos 10.000 euros extra con los que no habían contado al principio. Sin embargo, no es así, porque los cooperativistas que pusieron ya 1.100 euros para tener un hogar en Xuxán no forman parte de la entidad que tomó la decisión y que tiene los derechos de explotación del suelo (Galivivienda Global, S. Coop.), sino de otra (Galivivienda Alquiler50, S. Coop) a la que se tuvieron que adscribir en marzo, empujados por el consejo rector de la cooperativa, ya que, para entonces, les dijeron que tenían que fundar una nueva entidad para facilitar la concesión del crédito. Sin embargo, cuando Galivivienda solicitó que se transfiriesen los derechos de explotación del suelo a esta nueva entidad, Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) no lo autorizó, de modo que, actualmente, los socios están en una cooperativa que carece de parcelas para construir en Xuxán.

El consejo rector les dice ahora que, si quieren seguir formando parte del proyecto se han de cambiar de nuevo a la cooperativa inicial, Galivivienda Global, pero que deben aceptar los acuerdos que se han tomado ya. Es decir, si quieren tener una vivienda en Xuxán será con este nuevo plan de viabilidad, de 48,5 millones de euros y una aportación de 63.000 euros por vivienda —sin explicar todavía cómo se han de satisfacer— y, si no aceptan este traslado, se quedan en una sociedad que no tiene derecho de suelo en ningún lugar.

Es por ello por lo que los cooperativistas, que tuvieron acceso a esta información después de haberla solicitado en repetidas ocasiones, denuncian que se están viendo coaccionados para aceptar unos cambios en el proyecto que les vienen impuestos y sobre los que ellos no han podido decidir directamente, sobre todo, cuando en la asamblea del 12 de mayo ya se habían negado a votar el cambio de condiciones económicas hasta saber el resultado de la reunión con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que es la entidad con la que están negociando el préstamo.

La distribución de las cuotas en las que se ha de satisfacer el capital que cada socio tiene que aportar es también importante, sobre todo, en este caso, en el que la vivienda está destinada a familias con pocos recursos. Cuando los socios se unieron al proyecto el año pasado, aceptaron aportar 1.100 euros para ser miembros de la cooperativa y elegir vivienda y entregar justo antes de la entrega de llaves 13.000 euros (esto implica que no se paga durante la construcción de los edificios, un tiempo en el que tendrían que pagar su alquiler actual) y unas cuotas de, como máximo, 1.083 anuales durante 35 años y 1.093 el año 36, y, cada mes, el alquiler correspondiente a su vivienda, de unos 500 euros.

En una propuesta rechazada por la asamblea en abril y que, finalmente, la gestora sacó de encima de la mesa, los pagos se comprimían en los diez primeros años. Exigían el abono de 225 euros durante los 20 meses de la construcción de los inmuebles. En esta propuesta, el presupuesto subía ya a 48,5 millones de euros y la aportación, a 63.000. El último escenario que propuso fue el de entregar inmediatamente a la aprobación 500 euros y, una vez concedida la financiación, satisfacer veinte cuotas de 225 euros (durante la construcción de las viviendas y que tendrían que simultanear con su alquiler actual), justo antes de la entrega de llaves pagar 8.000 euros y cuotas de 1.361 euros durante 36 años. Estas cantidades podrían reducirse si la promoción logra la plena ocupación tanto de viviendas como de bajos comerciales.

Otro de los puntos sobre el que los cooperativistas afectados ponen el foco es sobre el acuerdo en el que se incrementa el plan de viabilidad, porque le resta poder a la asamblea, al establecer que «el importe de cada suscripción y la forma de desembolso será acordado por el consejo rector, atendiendo a las condiciones del ICO para la aprobación del préstamo promotor». Esto implica que la asamblea no puede decidir la foma de pago, sino que le vendrá impuesta por el consejo rector de la cooperativa.

¿Y qué pasa con la financiación? Está todavía sin aprobar y no hay visos de que se vaya a conseguir próximamente porque Galivivienda da por hecho ya que no habrá acabado los cuatro edificios en junio de 2026, que es la fecha límite que habían fijado los fondos europeos para percibir la ayuda de 10,7 millones de euros que tiene concedida para este fin. Galivivienda explica que hasta que las administraciones —Xunta y Estado— le garanticen que no tendrán que devolver esa aportación por no acabar en plazo no contarán con el préstamo promotor, por lo que están pendientes de que se apruebe una prórroga de estos fondos, toda vez que no es un problema que les afecte solo a ellos, sino también a otras promociones de toda España.

Según la información que la gestora entregó a los socios, en un correo electrónico el 31 de julio, de las 249 personas que eran socias de la cooperativa en marzo de 2025 —antes de que se produjese la asamblea en la que presentó la propuesta de pago a diez años que endurecía las condiciones, y que provocó la sangría de socios—, 86 solicitaron la baja, aunque podrían volver; 49 ya pidieron integrarse en la cooperativa inicial, aceptando, de ese modo, las condiciones impuestas; y 114 están todavía en la sociedad que carece de derechos de explotación de suelo.

Los socios tienen hasta el 15 de agosto para decidir cuál es su siguiente paso. Los que se marchen podrán recuperar los 1.100 euros aportados, los que se queden podrán quedarse con la vivienda que ya tenían asignada o cambiar hasta el 29 de agosto, ya que la cooperativa prevé tener adjudicadas las 224 viviendas antes del 15 de septiembre. Para que esa circunstancia se dé tendrían que cambiarse a la cooperativa inicial todos los socios y, además, que se diesen de alta 61 personas.