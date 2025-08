A marxe dereita de Elviña, más de dez anos de loita: «Volveriámolo facer»

Nas palabras de Pilar Santiago e Loli Rey Paz non hai «triunfalismos», só algo de alivio e moita «amargura» cando falan das súas casas. O Pleno deu o visto bo á aprobación inicial da modificación puntual do plan xeral polo que quedan excluídas do polígono de Xuxán as casas da marxe dereita de Alfonso Molina. «Queda moito por diante aínda, ten que estar a exposición pública, ten que volver ao Pleno e, se se aproba, teñen que facer unha operación xurídica complementaria para que nos devolvan as casas, porque as nosas casas [aínda que viven nelas] non existen, son soares baleiros», relata Pilar Santiago, que asegura que a loita por manteren en pé as súas vivendas atravesou toda a vida dos veciños e veciñas de San Vicente de Elviña. Despois de moitas noites sen durmir, de moitas bágoas —que aínda seguen asomando cando falan dos seus fogares e das persoas que xa non están para ver que as máquinas non os van tirar— e de ter que aprender de dereito urbanístico a marchas forzadas, estas veciñas que seguen loitando polo que consideran «xusto» aseguran que non se arrepinten das decisións que tomaron.

«Volveriámolo facer», din as dúas, sabendo que o convenio que asinaron no ano 2023 non cumpre todas as súas peticións, pero que blinda, durante catro anos, que poidan seguir vivindo nas súas casas de sempre. Non conseguiron, por exemplo, quedar excluídas do pago das cotas de urbanización da marxe dereita, cando sexa que se faga. Esa palabra, «cotas», tradúcese nos seus casos en moitos miles de euros, tantos, que a familia de Loli tívose que endebedar para poder pagalas. «Eu arrepentiríame se non tivese feito nada e oxalá poder ter feito máis, ter máis medios económicos para loitar máis. Chegamos a ter veciños en contra, que dicían que nos queriamos volver ricos con isto», confesa Loli, que non contemplou en ningún momento deixar de vivir en Elviña, o barrio no que todos se coñecen e no que ata os cans se achegan a saudala.

«A única parte boa de todo isto, se é que podemos dicir algunha, foi a xente boa que atopamos no camiño e que nos axudou», din Loli e Pilar, lembrándose, por exemplo, e sabendo que lles quedarán nomes sen dicir, do colectivo Ergosfera e do arquitecto Iago Carro, porque foron os que fixeron o estudo técnico que daba acubillo ás súas reivindicacións, tamén de Marea Atlántica, por «sentar as bases do convenio asinado en 2023» e do BNG, por se poñeren ao seu carón «desde o principio» e de Stop Desafiuzamentos, pero tamén dos veciños e veciñas de Elviña que se sumaron ás súas protestas, aínda que eles non estivesen afectados directamente polo desenvolvemento do que, en principio, había ser un parque tecnolóxico e que rematou por ser un novo barrio da cidade.

«O único que fixo o PP foi vir coas máquinas a tirar coas casas, sen empatía ningunha. A casa de Álvaro [Corral] tirárona para nada, porque o viaduto xa non se vai facer», denuncia Loli. Ela, Pilar e os seus familiares, que teñen a casa ao seu carón, foron as únicas que asinaron o convenio, polo que manteñen os seus fogares e renuncian ao aproveitamento que lles correspondería en Xuxán.

«Nós xa non temos nin idade nin medios nin ganas de poñernos a construír unha casa», relata Santiago, que asegura que, en cada paso que daban había sempre unha sorpresa ou algo inesperado. Por exemplo, nas parcelas que lles daban para que construísen en Xuxán constaba que os garaxes tiñan que ser conxuntos, de modo que, se unha das partes non quería obrar, xa todo se complicaba.

O feito de se manter sempre unidas desde que no 2011 empezaron a ver a ameaza real sobre as súas casas ata hoxe foi, segundo explican Pilar e Loli, o que as axudou a seguir loitando. «Os meus avós tiñan a casa onde agora está a gasolineira e xa foron expropiados, meu pai [Emilio Rey] andaba sempre co plano porque lle aseguraran que a casa, aí onde a temos, non lla podían tirar», lembra Rey que lamenta que «non se aprendese moito» dos seus casos, porque ven no futuro do monte Mero un espello da súa situación e que se resume nunha soa frase: «tirar con casas para facer máis casas».

Con máis de dez anos de loita nas súas costas e moitas ausencias, entre elas, a de Luis, o home de Pilar, que foi unha das caras e das voces deste conflito mentres as forzas o acompañaron, estas veciñas teñen unha visión tanto da xustiza como da política moi diferente á que tiñan antes de ter que manifestarse todas as semanas na ponte de Alfonso Molina e de berrar «Elviña non se vende» antes dos plenos. «Isto é unha loita de clases», sentenza Santiago.