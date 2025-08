La realidad de cuidadores no profesionales: «No pienso en el futuro. Quiero vivir el día a día»

«Ocuparme de mi mujer me mantiene vivo. Me cuido para poder hacerlo, pero sí noto que, físicamente, cada vez voy a peor. Los años no pasan en balde», admite Luis, de 79 años y cuidador principal de su mujer, de 76, con esclerosis múltiple. «Afrontar algo así, a veces, es muy complicado. Mucho. Debería haber plazas públicas para todas las personas que están en una situación similar a la de mi madre», resalta Luisa, de 76, a cargo de su progenitora, de 96 y con demencia. Sus historias son cada vez más frecuentes. Así se refleja en el estudio El futuro de los cuidados, que profundiza sobre la realidad de los cuidadores no profesionales en España. Según este informe, el 73% de los españoles ha cuidado o cuida, en estos momentos (38%) a enfermos o personas dependientes (sin contar con el cuidado de los hijos) y, de ellos, tres de cada diez tienen más de 60 años. Son ciudadanos que asumen la tarea de cuidar cuando quizás les correspondería ya ser cuidados.

Luis Rodríguez, de 79 años, es el cuidador principal de su mujer, María del Carmen Seoane, de 76, diagnosticada de esclerosis múltiple hace ya un par de décadas, «en 2006» y, «desde hace nueve años, en silla de ruedas». «De cabeza está perfecta. De ánimo, también. El principal problema que tenemos es que a mi mujer la pierna derecha no le responde ya al caminar, y el brazo derecho le ha perdido fuerza. Es decir, la evolución de la enfermedad le ha afectado a la movilidad del lado derecho del cuerpo», explica Luis.

«La mano la mueve, y los dedos también. Lo único que no tiene es fuerza», incide este vecino de la ronda de Nelle, quien detalla que María del Carmen y él viven solos, aunque tienen dos hijos y ambos «están aquí, en A Coruña, por suerte, trabajando». «Si tengo algún problema, porque un día no la puedo mover yo, o lo que sea, me echan una mano. Los llamo, y vienen y me ayudan. A veces, yo no soy capaz de moverla, porque a María del Carmen le afecta mucho cuando hace calor. La deja como paralizada. Se puede poner de pie, pero inclinada. Entonces, lo que hago yo es ayudarla, llevarla al baño, asearla.. Y hacerle todo. Y tenemos a una chica que viene, dos días a la semana, a mudar la ropa de la cama, lavarla también y limpiar la casa», expone, antes de apuntar que María del Carmen es usuaria de la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM) —a donde acude para realizar diferentes terapias y actividades— y especificar cómo recalaron en esta entidad.

Apoyo de las asociaciones

«Pasó una cosa curiosa. Hasta que yo me jubilé, ella caminaba con dificultad, con bastón y tal... Pero, en cuanto yo me jubilé, dejó de andar, y lleva desde 2016 en silla de ruedas. No puede caminar para nada», hace hincapié Luis, antes de retomar el relato en el punto en que lo dejó. «Ya no recuerdo quién me informó de que existía ACEM, pero cuando supe que había esta asociación, me puse en contacto con ellos y me hice socio. Eso facilitó que María del Carmen pudiese ir a fisioterapia y a manualidades en el centro de San Diego, a donde continúa yendo, a día de hoy», señala.

«Los lunes, mi mujer va fisioterapia y yo, entre que la vienen a buscar en el transporte y eso, tengo una hora y pico libre. Los martes, también va a ‘fisio’, y también tengo ese ratito libre. Los miércoles, va a manualidades y ‘fisio’, y aquí es cuando más tiempo tengo para mí, porque la llevo a las 11, y hasta las 2 de la tarde no me la traen. Por tanto, tengo tres horas libres. Los jueves, la llevo a la peluquería y tengo, de nuevo, de una o dos horas libres. Y, los viernes, va a ‘fisio’ primero, y luego a manualidades. Y ese es el tiempo que tengo yo para ‘liberar’ mi cabeza un poco», especifica.

Para costear esas terapias y actividades a las que acude María del Carmen en ACEM, este matrimonio solicitó «una ayuda a la Administración». «Nos la han concedido este año. Son 416 euros mensuales, que al final suman 5.000 al año. Creo que es la dependencia. No lo sé. Quien me paga a mí es la Xunta», indica Luis, quien desvela que, cada mes, se vienen «gastando, entre cuidadora, transporte, ‘fisio’ y manualidades», en torno a «800 euros, más o menos». «Es una ayuda que nos den 416. Algo es algo», considera, antes de apuntar que a su mujer «le dieron la discapacidad, hace dos años, del cien por cien». «Antes tenía el 77%, y ya le han subido al cien por cien. Y, con esa discapacidad, fue por lo que me dieron esa ayuda de 416 euros mensuales», sostiene este vecino de la ronda de Nelle, «satisfecho», resalta, con lo que tiene.

«Por ahora, no necesito que venga nadie más a casa, porque a María del Carmen la cuido yo. Sí tengo la ayuda de esta chica, que es la de toda la vida, por así decirlo, y que viene dos días a la semana. En este momento, tenemos la disponibilidad, no solo de que nos den esa ayuda económica. Si en algún momento necesito que alguien más venga a echarme una mano para cuidarla, también puedo contar con mis hijos, por el tipo de discapacidad que tiene mi mujer», incide Luis, quien, a sus 79 años, reconoce, contundente:

«Soy mayor. Pero a mí lo que me mantiene vivo es ocuparme de mi mujer. Eso a mí me mantiene vivo. Tengo que estar bien, me cuido y todo esto, para poder atender a María del Carmen. Pero sí noto que, físicamente, cada vez voy a peor. Y es normal. Los años no pasan en balde. De hecho, ya he hablado con mis hijos sobre qué hacer, en caso de que a mi me pasase algo y no pudiese continuar asumiendo el cuidado de mi mujer... Y bueno... Ellos me dicen, y es verdad, que no nos adelantemos a los acontecimientos y que, cuando llegue el momento, intentaremos solucionarlo como podamos. Por tanto, no pienso en el futuro. Quiero vivir el día a día. Y, de momento, eso a mí me mantiene la mente bien. Físicamente, de momento puedo... Sé que llegará un momento en que no será así. Entonces, tendré que contar con mis hijos, que es algo que ya hemos hablado, y ya decidiremos lo que sea mejor, y hasta dónde podamos llegar también».

Convivir con la demencia

Luisa Sánchez tiene 76 años y, en su caso, ella es la cuidadora principal de su madre, María Bidelba Regueiro, de 96, y con demencia «de grado 3». «De aspecto está genial, no se le echan los 96», subraya Luisa, antes de explicar que ella comenzó a «notar» la enfermedad de su madre «hará unos cinco años». «De aquella, aún vivía su marido, Andrés, y él lo tapaba todo hasta que, un día que fui a su casa, vi que tenía todo aquello... Los cajones patas arriba (cuando mi madre era una mujer muy curiosa); cocinaba a las 6 de la mañana, a las 10... Pero es que Andrés no me decía nada, pienso que para no preocuparme...», rememora Luisa, quien destaca que el diagnóstico de su madre llegó tras «insistir, insistir e insistir a su médico de cabecera» para que «la derivase al neurólogo», sin lograr que lo hiciera.

Luisa y su madre, María Bidelba, en el centro Salvador Madariaga de Afaco, en A Coruña. / Iago López / Roller Agencia

«Nada, nunca fue posible. Fue un neurólogo particular quien me dijo: ‘Tu madre tiene una demencia tremenda’», añade esta vecina de Elviña, antes de relatar cómo, a partir de ese diagnóstico, y del «complicado» devenir de la enfermedad de María Bidelba, entraron en contacto con la Asociación de Familiares de enfermos de Alzhéimer y otras demencias de A Coruña (Afaco), entidad que ha supuesto un «bálsamo» para el núcleo familiar.

«En Afaco, mi madre entró en 2023. Antes, tuve a dos chicas en casa, pero mamá se ponía con ellas... Horrible. De no oírle nunca una palabra, a lo que se volvió... Agresiva, una boca... ¡Ay, qué boca! Entonces, con las chicas no hacía nada, porque yo lo único que quería era que me ayudaran y me la pasearan, porque si la dejaba en casa... Luego, por la tarde, la atendía yo, pero caminar con ella... Era un desastre, se me escapaba... Afrontar una situación así es muy complicado. Mucho. Yo estaba agotada...», recuerda, entre sollozos.

«Ante aquella situación, fue mi hija quien me planteó que buscásemos un centro. Así fue como dimos con Afaco. En principio, mi madre empezó yendo a San Diego, a media jornada, para que se fuese adaptando y, un tiempo después, ya la metimos en el centro Salvador de Madariaga. Allí la dejo a las 10 de la mañana y, a las 7 de la tarde, la va a buscar mi hermano y me la trae», explica Luisa, antes de resaltar que, desde que va al centro de día de Afaco, María Bidelba «está muy tranquila».

«Tuvo muchas épocas. Muchas. Pero, desde que está allí ha mejorado un montón porque no discute. Ahora, cuando me la trae mi hermano, la aseo, le doy la cena, va para la cama... Antes, además, teníamos el problema añadido del no dormir, porque tenía la máquina de las apneas, y no es fácil tampoco... Sin embargo, hace cosa de unos tres meses, tras hablarlo con su médico y decirme él que ‘a su edad, no le hacía falta para nada’, se la quité. Desde entonces, me duerme toda la noche», subraya.

«Debería haber plazas públicas para todas las personas que se encuentran en una situación similar a la de mi madre. Y, ya que no es así, la Administración tendría que ayudar más a las asociaciones como Afaco, que están realizando una labor que les correspondería a ellas», reivindica Luisa

Cuenta Luisa que, por el centro de día de Afaco, desembolsan unos 800 euros, una cifra «mucho más económica» que lo que pagarían «en cualquier otro centro privado». «La dependencia la recibí el mes pasado, después de que a mi madre le hiciesen la valoración en 2023. Ya la habíamos solicitado mucho antes, justo después de que falleciese Andrés, el marido de mi madre, en enero de 2021, pero la documentación se traspapeló; primero aparecía con el nombre de un señor; después, que la cuidaba yo en casa; luego, tuvimos que arreglar, porque estaba en Afaco... Total, que se transcurrió el tiempo y, hasta el mes pasado, no cobré los atrasos (desde 2024, creo que es). Pero la mensualidad, aún no la percibí. Solo los atrasos», reitera.

«Menos mal, gracias a Dios, que mi madre tiene una paguita y, con ella, vamos tirando», prosigue esta vecina de Elviña, quien, no obstante, admite: «Yo el dinero no lo lloro. No lo lloro porque mira... Me fue salud. Pero soy consciente de que habrá muchas familias, en nuestra misma situación o peor, que no puedan afrontar un gasto así. De hecho, a mi madre su paga no le llegaba para la mensualidad».

Reivindicaciones

Luisa reconoce que, pese a su edad, en la actualidad, lleva «bien» el ser la cuidadora principal de su progenitora. «Ella camina. En casa, anda sin bastón porque la obligo. No lo necesita, porque de noche se levantaba... Hay que enseñarle, eso sí, como a un niño pequeño: ‘Mamá, haz esto’. Y vas poco a poco, poco a poco, para que lo haga. Caminando, la llevo con el tacatá... Y gracias a que ella, de lunes a viernes, va al centro de día de Afaco, a partir de las 10 de la mañana, y hasta las 7 y media de la tarde, todo el día lo tengo para mí. Ha sido un vuelco de 180 grados», remarca.

«Y, ahora —continúa—, como tengo a mi hermano, que es también un cielo, me puedo ir de vacaciones, porque esos días se queda él con ella. Eso me da la vida... A veces, también me la lleva algún domingo a comer a su casa...», subraya, antes de lanzar una reivindicación: «Debería haber plazas públicas para todas las personas que se encuentran en una situación similar a la de mi madre. Y, ya que no es así, la Administración tendría que ayudar más a las asociaciones como Afaco, que están realizando una labor que les correspondería a ellas».