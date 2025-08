Dejar de trabajar para cuidar

Las vidas de José Gonzalo González, Chechu, de 52 años, y su mujer, Eugenia Regueiro, de 51, cambiaron «por completo» hace un lustro, cuando él sufrió una encefalitis herpética, es decir, «un herpes en el cerebro», que a punto estuvo de costarle la vida y que le ha dejado importantes secuelas neurológicas que, aunque «no se ven», condicionan su día a día. Chechu es usuario de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de A Coruña (Adaceco), a donde acude todos los viernes a terapia de Neuropsicología. El resto del tiempo, Eugenia es su cuidadora principal «las 24 horas del día, a tiempo completo», ya que tuvo que dejar su trabajo «en una empresa de limpieza» para ocuparse de él .

«No es que Chechu necesite ayuda física, lo que a él le falla es la memoria reciente. Esto implica que no puedes dejarlo solo porque no tiene noción del tiempo (no tiene el hábito de mirar el reloj, ver qué hora es y lo que tiene que hacer...). Por ejemplo, en casa, quiere cocinar, yo le dejo que lo haga pero tengo que estar con él puesto que, en el momento en el que se va de la cocina, ya se olvida de lo que estaba haciendo. Lo que a él le falla es eso, la memoria reciente», reitera Eugenia, antes de detallar cómo afronta ella la situación qué les ha tocado vivir. «A base de ir a charlas y cursos de autocuidado que da Dano Cerebral Galicia [organización de la que forma parte Adaceco, a cuya directiva pertenece Eugenia], empiezo a cuidarme un poquito más yo», explica, antes de resaltar el «desgaste» que supone cuidar de un familiar con las secuelas que arrastra su marido desde que sufrió el «herpes cerebral».

«Tuve que dejar de trabajar, pero no solo eso. Antes iba a gimnasia, quedaba con mis amigas... A gimnasia no volví, y ahora comienzo a quedar, de vez en cuando, con ellas... Por ejemplo, todos los días voy a caminar con otras amigas, temprano, antes de que Chechu se levante. Madrugo un poco más para poder hacer yo mis cosas y después dedicarle todo el tiempo a él. Porque si, por ejemplo, yo a Chechu no le digo ‘vamos a caminar’ o ‘vamos a hacer la compra’, estaría todo el día tirado en el sofá. Le falta iniciativa. No tiene la que tenía antes, puesto que era una persona súper activa», destaca.

«Se le ve que va mejorando, pero aún me necesita. Y eso hace que, al pasar tantas horas juntos, tenga dependencia de mí. Entonces, en un momento que faltas, ya te anda buscando», prosigue Eugenia, «mucho más sensible» desde que afrontan la actual situación. «Me afecta todo más. Antes era una persona más fuerte. Ahora, a la mínima, me viene todo. Con una alegría, lloro... Tengo los sentimientos a flor de piel. Date cuenta, son cinco años que llevo así, pendiente de él, las 24 horas del día, y eso te afecta, aunque tengas ayudas...», apunta, y especifica: «Al tener que dejar mi trabajo, pedí la libranza por la dependencia. Esto significa que la Xunta cotiza por mí, y a Chechu [con un 46%] le dan una ayudita de unos 416 euros. Pero claro, yo he de tener disponibilidad, 24 horas, los 365 días, para que me la dieran. Porque, si recibo un salario, ya no me dan nada. Me darían lo que es para que él vaya a una residencia, un centro de día o estas cosas», explica.

«Yo estoy como cuidadora de él», incide, antes de hacer hincapié en lo importante que es para los cuidadores no profesionales el contar con entidades como Adaceco. «Aparte de las charlas y cursos de autocuidado, organizan otras muchas actividades para los cuidadores. Y, si tenemos algún problema, los profesionales de la asociación nos tratan a nosotros también. Contar con alguien a quién acudir es para nosotros de mucha ayuda. Y aquí, en Adaceco, la tenemos», subraya Eugenia, quien llama la atención, en este punto, sobre el hecho de que «las asociaciones están cubriendo una labor asistencial que tendría que correr a cuenta de la Administración». «Ya no digo de los ayuntamientos, pero la Xunta debería apoyarnos un poco más, y resolver todo en menos tiempo. No tener que esperar tantos meses para que te den una ayuda de la dependencia. En nuestro caso, por ejemplo, estuvimos esperando un año y pico. Gracias a que yo no tenía que mandar a Chechu a un centro, y tenerlo ahí todo el día, porque si no... ¿Qué persona puede abonar 700 u 800 euros al mes, en una situación así, mientras espera a que le concedan una ayuda?», cuestiona.