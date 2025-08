El Banco de Alimentos de A Coruña se une con el de Santiago: "Buscamos mejorar el servicio"

El coruñés Banco de Alimentos Rías Altas cambiará su denominación por Banco de Alimentos Provincia de A Coruña para incorporar a la asociación que hasta ahora existía en Santiago. Su presidente, Manuel Mora, explica que esto permitiría mejorar la atención a los beneficiarios, en un contexto en el que la inflación está reduciendo la comida con la que pueden ayudar a los que lo necesitan y en el que se precisan más ayudas públicas.

¿Por qué realizan la fusión, y cómo será la entidad resultante?

Tuvimos una entrevista con el presidente del Banco de Santiago y le expresamos la conveniencia de unir las dos asociaciones. Estuvo totalmente de acuerdo. Se decidió que esa asociación se disuelve y cede todo lo que tiene al banco de alimentos Rías Altas, que pasa a denominarse Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, y trabajamos conjuntamente. Tenemos que completar trámites. Presidiré la nueva asociación, y el presidente del Banco de Santiago será el responsable de esa zona.

¿Y se mantienen todos los puntos de distribución?

No solamente se van a mantener, sino que se va a intentar mejorar el servicio, buscar nuevas entidades... Tenemos tres delegaciones, una en A Coruña, otra en Ferrol, otra en Santiago. Teníamos un almacén de Santiago, que cerramos, y trabajaremos con el de la asociación de allí. Antes cada uno se desplazaba por su cuenta a los municipios que atendía en el área de Santiago, ahora hacen falta menos vehículos. Y las compras conjuntas nos salen más económicas. Lo que nos hace falta ahora es que los ingresos se revitalicen.

¿A cuántas personas atenderán?

Vamos teniendo algunos datos. Calculamos que incorporamos a 3.600 personas que estaban siendo atendidas por el banco de Santiago. Los beneficiarios de Rías Altas son 24.000. Pero no tenemos alimentos para todos. Estábamos en torno a 15.000 personas a las que estábamos enviando alimentos, y éramos conscientes de que nos faltaban en torno a 8.000 o 9.000 personas a las que no les podíamos dar porque no teníamos. Renacer tiene cerca de 3.000 beneficiarios: no podíamos darles alimentos a los 3.000, porque no teníamos. Es imposible poder atenderlos.

¿Cómo hacerlo?

Estamos hablando ahora con la Administración Pública. He tenido una reunión con el presidente de la Diputación, y fenomenal, fue muy receptivo en que efectivamente teníamos que hacer esfuerzos para llegar a más gente y con más recursos. Tenemos contacto con la Secretaría de Asuntos Sociales y también está previsto que nos echen una mano, y contactaré con los Ayuntamientos para que hagan lo propio. En este momento recibimos [ayuda ] de A Coruña y el de Ferrol, del resto no participa ninguno. Me he propuesto, en septiembre, visitar a los alcaldes para que echen una mano. Y hemos iniciado un trabajo que considero interesante con un equipo de nutricionistas: que nos digan cuáles son los alimentos que realmente necesita una persona que prácticamente come una vez al día si es que come, para centrar ahí los recursos.

Les ha afectado la inflación.

Es nuestra cruz. En 2021, con la pandemia, repartimos 2,8 millones de kilos. En el año 2024 hemos repartido 1,7 millones. ¿Por qué? Porque los precios han disparado. Antes conseguíamos un kilo por 1,2 o 13, euros y ahora estamos cerca de los tres. Las ayudas no han cambiado, se han reducido las donaciones, porque la gente, lógicamente, tiene también dificultades, y compramos menos alimentos. No estamos llegando a toda la gente que teníamos que llegar, porque no tenemos recursos para eso.

¿Algunos productos resultan especialmente problemáticos?

El aceite, que es un producto que es muy básico, que se ha disparado, y nos ha pasado lo mismo con la leche. También tengo que decir que las empresas que colaboran con nosotros, a las que les compramos productos, nos hacen donaciones importantes. Hay alguna entidad, como puede ser Leyma, que todos los meses, sistemáticamente, nos manda cuatro palés de leche. Pero eso es insuficiente. En la última compra que hicimos en aceite, tuvimos que gastarnos 70.000 euros. Se nos fueron ya casi el 50% de los recursos que teníamos en aceite.

¿La gente ayuda?

Entran muy frecuentemente donaciones de cinco, diez euros. También entran dos o tres de 10.000 euros, que son las más escasas. Hay mucha donación pequeña, hay mucha conciencia ciudadana del sentido. La solidaridad de la gente es espectacular. No dudan en hacer un esfuerzo aún necesitándolo ellos. Nosotros hacemos recogidas en marzo, mayo y noviembre. En invierno hay aportaciones de los colegios, muy importantes, y eso nos va paliando muy bien el tema a lo largo del invierno. Los meses de verano no hay esos recursos. Todos los años hacemos una gran recogida el último fin de semana de noviembre, pero este año va a ser en la primera semana. La adelantaremos porque coincidía con el Black Friday, y la gente se gasta muchos recursos en este.

¿Está aumentando el número de personas que piden ayuda?

Va fluctuando. El incremento más notable se produjo la época de la pandemia y a partir de ahí se ha estabilizado. Es verdad que también hubo un repunte importante cuando la Unión Europea y España deciden no enviar alimentos y entregar cheques monederos; la UE decide que ese irá destinado exclusivamente a personas que tengan menores a cargo. ¿Qué ocurre? Que esto excluye a todas las personas mayores, que tenemos que atender nosotros.