Bonnie Tyler presenta a los coruñeses a su marido judoka

La voz rasgada de Bonnie Tyler inundó en la noche del sábado María Pita, con las estrofas de It’s a Heartache o Have You Ever Seen the Rain? perdiéndose en el cielo estival, y aunque los coruñeses que llenaban la plaza habían ido a ver a la artista galesa, la estrella fue agradecida y presentó al público a los que hicieron posible la velada: su banda, su manager, el equipo de sonido. Y también a su marido, Robert Sullivan, con el que, explicó, lleva casada 52 años, y al que besó entre los aplausos del público. Sullivan, pariente de Catherine Zeta-Jones, compitió en las Olimpiadas de 1972 como judoka, antes aún de que la carrera de su esposa despegase; lo retamos a que, ya introducido a la ciudadanía coruñesa, mida sus fuerzas con el ganador de algún Miguelito.