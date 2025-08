Artesanía e calidade, ruta polos postos da Mostrart

A feira Mostrart é unha das feiras de artesanía mais importantes a nivel galego e nacional. Este ano é a XLI edición, e contan cun total de 51 talleres de Galicia e 11 doutras zonas do país e de fóra. Poderanse visitar os postos ata o 31 de agosto no horario de 11.00 a 14.00 horas e de 17.30 a 22.00 horas nos xardíns de Méndez Núñez. Nesta feira pódese atopar un pouco de todo, dende instrumentos, xoias, mochilas, cintos, xoguetes… que chaman a atención as persoas que pasan por diante, ben por casualidade, ou porque repiten doutros anos. A chave desta feira é que todos os produtos están todos feitos a man e contan cos selos de garantía persoal de cada obrador e tamén contan coa aprobación da Asociación Galega de Artesáns.

Postos como o de Sanín, poñen o foco na música e na cultura tradicional de Galicia. Chega dende Lavacolla con distintos instrumentos «Hai xente que non esta acostumada a ver outros instrumentos que non sexan a pandeireta, tambor e bombo. Dos instrumentos un pouco mais diferentes como as culleres, os pitiños e as carrañolas sóalles o nome, pero nunca as viron ou non saben como é a técnica», sinala Sara Feijo. O obxectivo de Sanín é achegar os instrumentos a xente da rúa, e que poidan collelos e tocalos. O que máis venden son as pandeiretas. «O que mais se venden son as pandeiretas, pero logo a xente chámalle moito a atención os complementos que temos, como a xoiería, os complementos para o propio instrumento como a cera o parche molime», di Feijo.

Un dos pratos fortes da feira son os postos de complementos coma os bolsos, moedeiros, mochilas de distintas texturas e formas. A dona de Geli Fraga, Ángeles Gestal, ten un Obradoiro en Cambre onde se dedica a facer complementos diversos. «Bolsos, mochilas, carteiras… téxtil en xeral», di Gestal, o que máis chama a atención son os distintos estampados e cores dos seus produtos. «A verdade é que se vende un pouco de todo, pero este ano os bolsos grandes véndense moi ben», explica Gestal.

Tamén hai as opcións de marroquinería,como o posto Cabuxa de Ana Alonso. «O noso traballo se basea na transformación do coiro, o que se coñece como marroquinería. A nosa marca característica é elaborar as pezas con estampamos con ilustracións de diferentes artistas», di Alonso. Cabuxa, ademais de traballar o coiro, tamén fan xoias. «Temos xoias, sobre todo co deseño de bolboreta, que é polo que máis se nos recoñece», comenta Alonso.

Centrándose tamén no ámbito das xoias, está o posto de Montse Betanzos, onde o seu produto base son as cunchas. «Facemos artesanía coas cunchas mariñas, un oficio tradicional que se da no Grove», sinala Betanzos, que suliña que A Coruña é un sitio onde a xente lle da moita importancia ao produto artesanal e que calqueira peza e ben recibida. «Aquí véndese de todo, os colares son o principal, pero realmente se venden colares, pulseiras, aneis, bolsos, sombreiros, aquí todo funciona», indica.

Dende Salvaterra do Miño, está o posto Hiar Ecoprint con Susana Ambrosio, onde están especializados na estampación botánica. «Collemos follas e flores de Galicia e de Salvaterra. Póñoas no tecido e, mediante un proceso de cocción a vapor, as flores deixan o seu pigmento e a súa forma no tecido», comenta Ambrosio. A xente pregúntalle moito polos fulares e os panos, pero esta ano trouxo unha novidade. «Levo mes e medio facendo abanos, e están sendo un éxito tamén», explica.

Xogos orixinais e artesanais son a base da caseta de Enxógate con Antonio Fernández Vicente. «Empecei facendo xogos de enxeño, de mesa, e agora tamén fago automatismos e algunha peza única», di Fernández Vicente. O seu posto chama a atención polo colorido e polas pezas que se move. «O tema dos xogos séguese a vender un montón, xa que intento facer xogos un pouco distintos e que non existan en centros comerciais», sinala.

O posto de Otero Regal-Ceramista céntrase na cerámica. «Temos figuras, enfeites, indica Aitana Gómez. O que mais venden son as figuras de animais e os xarróns. «Ao final, a base de pasear, aproxímase a xente a mirar o que hai, polo que é moi positivo para nós», di Gómez.

Os artesáns apuntan esta data no seu calendario, xa que é unha feira que conta con moito público, tanto local, nacional e internacional. «Hai moitos artesáns de distintas comunidades. En Galicia non coñezo outra feira deste calibre», indica Ambrosio. «Pode que noutras circunstancias a xente non se pararía ou non iría as tendas nas que se venden este tipo de produto», explica Gómez. Mostrart é un escaparate perfecto para que xente de todo o país consuma artesanía galega. «Ao haber moito turismo e con xente todo o día, da igual que sexa venres ou domingo», sinala Gestal.