Así se puede saber si un casero de A Coruña es gran propietario y tiene que limitar lo que cobra de alquiler; Xunta y Concello no vigilan

La declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado ha limitado las subidas de alquileres con carácter general, pero también ha introducido restricciones adicionales para los dueños que posean más de diez viviendas o más de 1.500 metros cuadrados construidos: cuando firmen contratos de arrendamiento, no podrán pedir un precio mayor al que fija el índice de precios de referencia del Estado. Pero los inquilinos no tienen por qué saber si el propietario cumple esa condición. De acuerdo con la ley, la Administración puede pedir información a los dueños, pero tanto la Xunta como el Ayuntamiento indican a este diario que no están fiscalizando si los nuevos contratos cumplen la limitación ni tienen un listado de grandes tenedores y achacan la responsabilidad de hacerlo al otro. El único método para que un inquilino sepa si su arrendador es gran tenedor es acudir a los registradores de la propiedad.

De acuerdo con la sede electrónica de estos, hay un procedimiento establecido para solicitar averiguar qué propiedades tiene una persona «a efectos de poder acreditar» que es un gran tenedor. Se puede solicitar digitalmente, en sede.registradores.org, y hay que saber el nombre, la denominación social o el NIF del propietario de las fincas. Los propios registradores advierten, eso sí, de que puede haber problemas con las propiedades inscritas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1368/1992, pues puede no figurar el DNI del titular.

Para solicitar la información no es necesario darse de alta, pero sí identificarse y alegar «cuál es el interés que motiva la consulta». El registrador que tramita la solicitud debe considerar que la persona que pide la información tiene una causa «reputada y legítima» para obtenerla. También habrá que abonar un coste, de 15,03 euros mas impuestos y retenciones.

Cuando la información se expida, se enviará a la dirección de correo electrónico que facilitó la persona que realizó la consulta un enlace a una página web desde la que podrá descargar la información como un PDF. Aquí se incluirán «el código registral único de las fincas que tengan derechos de pleno dominio y usufructo inscritos a favor del titular» del que se pidieron datos, y el texto, siempre según los registradores, «tiene la consideración y el valor probatorio de un documento público». En el caso de que la persona de la que se solicitó información acerca de las propiedades no tuviese ninguna finca a su nombre, «se generará una certificación negativa que será igualmente facturada».

Las solicitudes quedarán registradas, y el titular de las fincas podrá consultar, «en cualquier momento», las informaciones expedidas acerca de sus propiedades. Y, según señalan los registradores, los propietarios también podrán saber «las causas de interés alegadas» por las personas que han pedido conocer sus propiedades. Así que si alguien pide el certificado indicando que lo quiere para negociar con un propietario, este podrá enterarse.

A Coruña es la primera zona tensionada de Galicia, pero en otras zonas de España se han establecido más, y la Generalitat de Cataluña ha determinado que los grandes tenedores deben comunicar a la Agencia de la Vivienda, autonómica «su condición de grandes tenedores, así como el número de viviendas de las que son titulares». La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, que estableció las zonas tensionadas, indica que «las Administraciones públicas competentes en materia de vivienda» pueden pedir a los grandes tenedores en estas áreas que «el cumplimiento de la obligación de colaboración y suministro de información sobre el uso y destino de las viviendas». También podrían establecer fórmulas de colaboración con los propietarios para «favorecer el incremento de la oferta de alquiler asequible».

Pero en el caso de A Coruña, ni Ayuntamiento ni Xunta asumen la responsabilidad. El Gobierno gallego rechaza las zonas tensionadas, afirmando que reducirán la oferta de pisos y agravarán la crisis de vivienda, y se negó a tramitarlas de oficio, exigiendo al Concello que elaborase la solicitud, si bien tampoco la bloqueó. El Concello afirma que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta, tiene «el registro de contratos» de alquiler, a los que «no tiene acceso» el Ayuntamiento. Así, descarga en el Gobierno gallego «velar porque se cumpla la ley» en firmar los contratos de alquiler.

Pero la Xunta afirma que el IGVS no tiene un registro de contratos, solo recibe las fianzas de los nuevos arrendamientos. Esto, indica, «no ofrece información sobre grandes poseedores de vivienda», al menos si estos no lo hacen constar así en el documento. «El Concello sí dispone de información» sobre los grandes tenedores, argumenta el Ejecutivo autonómico, a través de los pagos de IBI, y carga en el Ayuntamiento «la aplicación de las medidas de la zona tensionada». Así, ninguna de las administraciones acepta encargarse de elaborar un listado de los grandes tenedores, ni de fiscalizar si estos respetan las restricciones que les impone la zona tensionada: queda en manos de los ciudadanos comprobar que se cumpla la ley.

