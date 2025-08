Manel Cráneo: «Estamos intentado recuperar o carácter internacional do Viñetas»

O director do Viñetas desde o Atlántico, Manel Cráneo, repite á fronte do festival cunha das edicións máis ambiciosas da súa historia. Maior número de autores, espazos mellorados e variadas propostas que combinan banda deseñada con música, tecnoloxía ou gastronomía. Falamos co director deste evento de referencia sobre os eixos desta edición, os logros conseguidos e os retos de futuro.

Esta edición foi calificada como a máis ambiciosa da historia.

Houbo outras edicións ambiciosas, con boa presenza internacional, que se perdeu por razóns orzamentarias. Estamos intentando recuperar ese perfil grazas á colaboración con entidades como a Xunta, que nos trae a exposición de Quino, ou a Alliance Française, coa mostra de Christophe Blain. Tamén temos unha exposición chegada de Portugal. Non o damos por cumprido, pero imos traballando nesa liña.

Esa colaboración coas institucións e empresas é clave.

Si, é absolutamente clave. Hai moitos gastos que non se ven: seguridade, servizo sanitario, renovación de casetas... Que este ano acollerán sinaturas de 70 autores. Todo isto require cartos. Sen apoio institucional e empresarial, non podemos medrar. Queremos que A Coruña siga acollendo un dos principais festivais de cómic de España. Cando me dixeron que querían que repetira na dirección fai un ano, púxenme a traballar.

Que novedades hai este ano?

Teremos unha carpa compartida coa Feira do Libro cunha pantalla de gran formato para charlas con apoio visual. Antes os autores falaban sen poder amosar as súas obras. Agora disporán de contidos audiovisuais que enriquecerán as súas intervencións. Queremos incorporar tecnoloxías atractivas para a rapazada. Na exposición de Mafalda haberá un escáner con 120 cámaras para que podas interactuar co cartel e facer unha foto 3D. É a primeira vez que se fai algo así en España.

A parte gastronómica repite con Viñetas Ñam! Como se intregran estes dous mundos?

Comezou con 4 propostas o ano pasado e este haberá 12 ou 13, moitas de primeiro nivel. Cada prato estará dedicado a un personaxe de cómic. A gastronomía vai da man da banda deseñada: nos cómics a xente come, e ás veces pasa fame, como Carpanta. Os banquetes de Astérix e Obélix daban ganas de morder o papel. Na Coruña era fundamental facer algo así para conectar con máis público.

Dibujo de Manel Cráneo para los lectores de La Opinión / Manel Cráneo

A relación da música e o cómic e un dos eixos temásticos. Como xorde esa liña de programación?

A Coruña ten unha gran actividade musical, coa Sinfónica, A Banda Municipal e festivais coma o Noroeste. Había que conectalo co cómic. Temos seis autores vencellados á música: estilos como punk, ska, heavy metal… Víctor Coyote e os seus ritmos latinos, música clásica e referencias aos Beatles en Mafalda. Fermín Solís ofrecerá un concerto ilustrado no Teatro Colón coa súa banda, Hombre Tigre. Tamén haberá un late show con entrevistas e música en directo presentado por Neves Rodríguez e co músico de blues David L.H. Queremos levar o cómic ao espectáculo.

Neste Ano Castelao, o autor é unha das figuras claves da edición. Como se integra o seu traballo no festival?

Todas as institucións celebran o 75 aniversario da súa morte. O libro do Viñetas inclúe desde o ano pasado debuxos exclusivos que fan os autores que veñen. Aí incluimos uns artigos sobre as súas primeiras obras, que poden considerarse protocómic. Colaboramos con Rosario Crespo, da Biblioteca da Xunta, que elaborou un artigo sobre estas historietas, e complétase con outro de Siro López. En María Pita haberá unha exposición sobre a vida de Castelao, en formato cómic, con páxinas de guión, storyboard e deseños da obra de Iván Suárez e Ignacio Vilariño.

Que autor o autora internacional destacaría desta edición?

Un dos pesos pesados é Dave Cooper, que chega desde Canadá. Terá unha exposición na Casa Picasso. É un dos grandes nomes do cómic underground norteamericano. Traelo é custoso, pero paga a pena. Estamos moi contentos.

Que retos ten como director do festival de cara o futuro?

É fundamental integrar novos valores. Traer a Dave Cooper ou a exposición de Quino é importante, pero tamén o é que Rubén Rial, de Vimianzo, fixese o cartel. É a primeira vez que un creador novo asina o cartel do Viñetas. Queremos potenciar aos autores emerxentes. Eu tamén comecei de novo e sei que complicado. Contar cunha plataforma como esta pode potenciar unha carreira. O Premio Castelao, que gañaron Laura Suárez e Sandra Lodi, tamén busca ese obxectivo. Os autores galegos deben aumentar o seu peso.