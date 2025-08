Noites do Porto: los primeros confirmados agotan entradas

The Lemonheads, Ana Curra e Ilegales son algunas de las referencias que sonarán en la quinta edición del festival Noites do Porto, del 23 de septiembre al 2 de octubre. Muchos de los grandes nombres del cartel, que incluye referentes del rock, al punk, grunge, hip-hop, jazz, flamenco, soul y garage, han empezado a agotar entradas. Es el caso de la histórica formación de los noventa The Lemonheads que ha colgado el cartel de completo. También Deadletter lleva más del 50% del aforo vendido, mientras que para Yazz Ahmed y Jasmine Myra, dos de las figuras del jazz en Reino Unido, apenas quedan entradas disponibles, según indica la organización.

El Noites do Porto acercará este año a A Coruña a artistas como Israel Fernández, una leyenda de la escena flamenca, y a un histórico de la música urbana y del hip-hop en España como Sho-Hai, uno de los fundadores de Violadores del Verso junto a Kase.O. Entre las propuestas del festival figura además una de las referencias del soul, blues y el gospel como Michelle David, que estará junto a su combo The True Tones; y The Gruesomes, que estrenarán el rock garage en el ciclo musical.

De la escena local, participarán Moura y Océano Eskizo, así como los artistas que formarán parte de la cápsula Noites coa Arte, una plataforma desde la que la organización pretende mostrar el “talento plástico coruñés”. “Estamos orgullosos de poder anunciar que artistas de altísimo nivel, de nuestra ciudad, se suman a Noites do Porto”, señala el director del festival, Héctor César. El festival está organizado por Masgalicia y cuenta con el apoyo del Concello, la Xunta a través de la Axencia Galega de Turismo de Galicia, la Diputación y Estrella Galicia.

Primeras confirmaciones de Noites do Porto 2025