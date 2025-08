Un 'reto' para dar terapias a niños con enfermedad reumática: «Si el dolor ya no se ve, en ellos menos; son muy resilientes»

«Si el dolor ya no se ve, en un niño mucho menos. Primero, porque no se asocia que los niños puedan tener dolor. Además, son muy resilientes, con lo cual muchas veces te dicen que están bien a pesar de que tienen dolor. Yo misma pasé por esa situación, durante mi infancia, y llega un momento en el que ya lo normalizas y ni recuerdas cómo era tu vida sin él. Entonces, puedes llegar a decir que estás bien y, realmente, no lo estás. Pero tú has aprendido a vivir con ese dolor y con esas limitaciones», reflexiona Ana Vázquez Lojo, presidenta de la Liga Reumatolóxica Galega, entidad con sede en A Coruña que se ha propuesto el ‘reto’ de reunir 3.000 euros para «ofrecer tratamiento contra el dolor crónico a 75 niños y niñas» con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas durante un año, a través de la plataforma virtual de micromecenazgo ‘Mi grano de arena’. Un ‘desafío’ que, bajo el título 'Alivia el dolor, ilumina su sonrisa', persigue «dos objetivos».

«El primero es alcanzar esos 3.000 euros que precisamos para darle cobertura a estos 75 niños y niñas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, pero también queremos visibilizar una necesidad que tienen muchos de nuestros pequeños, la mayoría, y es que no alcanzan los porcentajes que dan posibilidades de tener una financiación a través, por ejemplo, de la discapacidad o los grados de la dependencia. En el primer caso, el mínimo es un 33% y, en el segundo, el grado 1», explica Vázquez Lojo, antes de especificar que, «en las becas de apoyo educativo», el mínimo «lo marca el 25%».

Patologías que 'no se ven' y que "cursan por brotes"

«Pero tenemos a muchos pequeños que ni siquiera llegan a ese 25%, pese a que lo necesitan, y deberían dárselo, ya que el dolor en una actividad académica es nefasto. Puede llevarles a tener fracaso escolar, dificultades para la concentración y el aprendizaje... Y eso no se ve. Solo con los resultados finales y, muchas veces, con el esfuerzo sobrenatural que hacen estos niños y niñas para ponerse al día, con lo cual la logopedia, la terapia ocupacional y la psicología les ayudan muchísimo. Y es por esto que lanzamos este ‘reto’», detalla la presidenta de la Liga Reumatolóxica Galega, antes de advertir sobre el hecho de que, «ahora mismo, la valoración de la discapacidad tiene en cuenta una serie de requisitos y premisas» que, incide, «no siempre se ven» en los niños con patología reumática como, «por ejemplo, tener lesiones irreversibles».

«Nuestros pequeños se pueden levantar perfectamente bien y acabar el día perfectamente mal, o al revés. Muchas veces, se levantan mal y luego, durante la jornada, van mejorando. Hablamos, además, de dolencias que cursan por brotes, con lo cual estos niños y niñas pueden estar durante un año bien y, a lo mejor, dos meses mal», expone Vázquez Lojo, quien hace hincapié en que las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas «tardan en conocerse y visibilizarse bien», de ahí que «las discapacidades continúen siendo» el «tendón de Aquiles» de los pequeños afectados. Niños y niñas «con fibromialgia, artritis» u «otras dolencias más desconocidas» para la población general, «como la espondilitis anquilosante, la esclerodermia...» .

Pequeños «sin diagnosticar»

«A mayores, en la Liga tenemos también a muchos pequeños que están sin diagnosticar. Niños y niñas que todavía no han sido ‘encuadrados’ en ningún tipo de patología reumática, pero que sufren dolores musculares, articulares... Y también los hay que, además de todo esto, padecen sorderas (pero sin llegar a tener una discapacidad por esa causa, al tratarse, quizás, de casos leves o moderados, que no llegan a la pérdida de decibelios necesaria para obtener esa condición); con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) o con TEA (Trastornos del Espectro Autista)», pormenoriza la presidenta de la entidad, quien especifica que los pequeños «con TEA, normalmente, sí están valorados ya por la discapacidad y la dependencia».

«Los que están ahí, entre todo y nada (porque los hay, también, con trastorno específico del lenguaje, con dislexia...), no tienen discapacidad reconocida, pero claro, tienen la necesidad de recibir una atención», reitera Vázquez Lojo, consciente de que «es muy duro, y a veces muy difícil, ponerle a un niño menor de 3 años ‘TEA’».

«Pero cuando les ponen ‘trastorno general del desarrollo’, en muchos casos, no tienen ni la beca de apoyo educativo ni una certificación de discapacidad porque, realmente, todavía están en nada. En un diagnóstico como muy ‘flexible’. En el ‘cajón de sastre’ de lo que pueda ser trastornos del desarrollo. Y, claro, en la Liga se riza el rizo porque, muchas veces, tenemos todos estos casos, que son también comorbilidades asociadas al dolor o a la enfermedad reumática, pero que no llegan a tener el grado de discapacidad porque no tienen un diagnóstico o, simplemente, porque no han llegado al porcentaje mínimo requerido», incide, antes de exponer el otro gran «objetivo» del ‘reto’ que han lanzado en la plataforma virtual ‘Mi grano de arena’.

«Todo el mundo piensa que las asociaciones viven de las subvenciones, pero no es así. Nosotros hablamos de ‘sobrevivir’ con ellas porque, en casi todos los casos, las subvenciones se consiguen cuando ya se ha hecho el gasto. Por ejemplo, durante un año apuestas por un profesional, lo contratas, haces el gasto y luego, el siguiente año, puedes llegar a optar a una subvención para que te paguen el próximo o el anterior, pero cuando tú ya lo has abonado. Y, después, está la concurrencia competitiva. Esto significa que, a lo mejor, para una subvención de equis miles de euros compiten todas las entidades. ¿Quién es más fácil que la consiga? Los que tengan más puntos, y estos dependen de mil cosas: muchas veces, de las líneas que priorizan, del tamaño de población que se atiende, de si se tiene o no el certificado de calidad (que hay que pagar, lógicamente, y es costoso)... Con lo cual, hay entidades, sobre todo las más pequeñas o medias, que no van a reunir esos requisitos y, por tanto, se quedan siempre con las mínimas puntuaciones. Y esto supone, en muchas ocasiones, quedarse fuera de la resolución favorable», indica Vázquez Lojo, antes de anticipar:

«Lo que desde la Liga vamos a hacer con esos 3.000 euros por los que apostamos en este ‘reto’ (si los alcanzamos), es intentar justificarlos en la subvención, por ejemplo, de 2026, para garantizar que nuestros niños y niñas tengan siempre una atención».

«Faltan solo nueve días y estamos a unos 1.000 euros de alcanzar el objetivo" «Faltan nueve días para que finalice el ‘reto’, y estamos a unos 1.000 euros de reunir los 3.000 que necesitamos para financiar tratamientos contra el dolor crónico en 75 niños y niñas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas durante un año», apunta Ana Vázquez Lojo, presidenta de la Liga Reumatolóxica Galega, quien detalla que, al principio [la duración total del ‘desafío’ Alivia el dolor, ilumina su sonrisa en la plataforma virtual de micromecenazgo ‘Mi grano de arena’ (www.migranodearena.org) es de 60 días], la recaudación «iba bien, porque eran las propias familias» de la entidad «quienes donaban». «Luego, se nos quedó un poco enquistada», reconoce, antes de hacer «un llamamiento» a colaborar, «ya no solo a personas individuales y familias (porque, por supuesto, cada euro suma)», sino también «a esas pequeñas y grandes empresas que quieran donar». «La Liga está dada de alta en el programa de mecenazgo, por tanto, en la declaración del próximo año se les desgrava hasta el 75% del dinero que donen», apunta Vázquez Lojo, antes de agregar, esperanzada: «Ojalá apareciese algún ‘mecenas’ de última hora. Alguien que entienda esto, tenga una pequeña o mediana empresa y diga: ‘Voy a colaborar con 500 euros, por ejemplo’. Con dos aportaciones de ese tipo, ya cerraríamos el ‘reto’». La presidenta de la Liga Reumatolóxica Galega recuerda que las personas, familias, entidades o empresas interesadas en aportar su granito de arena a esta causa pueden realizar sus donaciones a través del siguiente enlace: https://www.migranodearena.org/reto/alivia-el-dolor-ilumina-su-sonrisa.

