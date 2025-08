La nueva cara prefabricada de Cuatro Caminos en A Coruña: «de una calidad arquitectónica indudable»

La nueva cara del edificio del número 19 de Concepción Arenal ha generado todo tipo de reacciones. La rehabilitación del inmueble de 1940 incluye la incorporación de una ampliación de dos plantas utilizando módulos prefabricados industrializados, una ruptura con la imagen original.

«Hemos recibido reacciones muy dispares», confiesa Jorge Vázquez Couto, del estudio Dousvinte, encargado del diseño de la rehabilitación. «Puedo entender la polémica, pero creo que lo que está hecho es lo correcto. Entiendo que la gente espere que el edificio crezca en altura con las mismas cornisas, las mismas volutas que el edificio original, pero no es posible», expone.

El arquitecto explica que las convenciones internacionales estipulan que hay que respetar el edificio original y que «las intervenciones nuevas que se hagan tienen que ser claramente diferenciables para poder hacer una lectura de diferencia». La tendencia hoy en día es explotar estas diferencias con diseños más rupturistas. A Patrimonio presentaron dos propuestas, una más acorde con el diseño original, que en lugar de tener una fachada tan abierta mantenía unas ventanas más pequeñas parecidas a la parte inferior. Patrimonio escogió la otra opción. «Lo que intentamos —indica— fue hacer una pantalla inerte que pasase más como un telón de fondo para destacar el edificio original, por eso está retrasada dos metros hacia atrás. Es una fachada nueva; dependiendo del ángulo desde el que se vea puede parecer hasta un muro marrón completamente inocuo».

Sobre la polémica estética del inmueble de Cuatro Caminos, el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, señala que es «de una calidad arquitectónica indudable». «Es una intervención correcta —remarca— porque diferencia perfectamente lo que es el edificio original, de los años 40, con la parte ampliada, que al final es fruto de la arquitectura de 2025».

No todos piensan lo mismo. Para Ruth Varela, presidenta de la delegación coruñesa do Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, en estas intervenciones «hay que resaltar las consecuencias sobre el tejido arquitectónico tradicional o histórico de estos sobrevolúmenes que vemos por toda la ciudad y también la dificultad de su integración, máxime cuando se opta por soluciones con un alto grado de industrialización».

Y es que el de Cuatro Caminos no es la única joroba polémica de A Coruña. «En la ciudad hay muy buenos ejemplos de elevación en altura que precisamente intentaron imitar el edificio original y son tremendamente horribles, no hay no hay por dónde cogerlas», admite Vázquez Couto. Entre las más discutidas están la de la Marqués de Amboage o la de la calle Orillamar.

Aunque este es el primer edificio de A Coruña que incluye esta ampliación con módulos prefabricados, podría no ser el último. Sergio Sampedro, director general de Emsable, la empresa encargada de la construcción de estos prefabricados, señala que estas construcciones se adaptan a una situación en el sector con muy poca mano de obra. «Está afectando no sólo a los plazos, sino a la calidad de ejecución de los edificios y a una incertidumbre tanto en plazos como en precios que está haciendo muy complicada la construcción de cualquier tipo de edificio», dice Sampedro.

Con esta fórmula de ampliación los promotores pudieron evitar los problemas logísticos que supone una rehabilitación de esta magnitud en una de las zonas con más tráfico de la ciudad. «Se trata de construir más rápido, de una forma más eficiente y de una forma más sostenible y más segura», afirma.

De manera similar opina el concejal, que señala que estos módulos prefabricados se están utilizando en otras construcciones como en las viviendas sociales promovidas por la Xunta en Xuxán. «Incluso el propio Ministerio de Vivienda está promocionando estas intervenciones de prefabricación en construcción de vivienda pública», dice el edil, que añade: «Creemos que es el futuro y que luego es una de las vías por las que hay que trabajar a partir de ahora».