El policía que evitó un suicido en A Coruña: «Conseguimos que pasase de hacer una cuenta atrás para dispararse a entregar el arma»

El jefe de Policía Judicial Carlos Temprano es negociador de la Policía Nacional, y en la madrugada del jueves de la semana pasada acudió a la zona de Os Mariñeiros porque un hombre estaba amenazando con suicidarse con una escopeta. Tras horas de negociación, consiguió que dejase el arma.

Los patrulleros que acudieron al lugar vieron que el hombre estaba en un portal con el cañón del arma en su barbilla, y luego se escondió en una zona en la que no se le veía.

Vieron que la situación excede su capacidad: estaba atrincherado en un portal, hay una escopeta y hay una amenaza contra la vida, y puede haber peligro para los vecinos. Activaron el protocolo de incidentes críticos: se llama a los grupos especiales, el negociador, el jefe del incidente; yo soy parte de un equipo de trabajo. Tenía la escopeta cargada y sabíamos que la munición era buena; hubo que tomar medidas para no exponernos, nos protegía el grupo de operaciones especiales.

¿Tenían escudos?

Sí. El negociador está detrás del escudo, pero tiene que sacar la cabeza para interactuar. Hay un cierto riesgo, pero está controlado.

¿Cuál era el estado del hombre?

Había escrito una carta de despedida, que nos llegó. La amenaza era bastante real. Pedía despedirse de familiares. Hay que valorar si procede a dejar de hablar con unas personas o no, porque puede que se dispare a consecuencia de despedirse. En este caso, finalmente se dejó participar a un hijo.

¿Cuál es la estrategia que se debe seguir en estos casos?

Lo más difícil a veces es establecer la conexión con esta persona. Lo que interesa es que se centre la atención en un negociador y que pueda establecer una empatía. Si no, difícilmente podemos crearle confianza, y darle alternativas. Él en varias ocasiones se levantó, cerró los ojos, e incluso le hizo una cuenta atrás para despedirse, se iba a pegar un tiro. Y ahí hubo que reaccionar rápido para darle estrategias y alternativas. Es de los episodios que he tenido en los que más riesgo he visto. En un momento pensé que no iba a dar vuelta atrás, y pensamos lo peor. Pero a través de la escucha activa y las diferentes técnicas me escuchó y se le fueron abriendo luces. Al final descargó el arma y la entregó, se dejó ayudar y nos dio las gracias.

¿Cuánto estuvo hablando con él?

El incidente debió empezar antes de la una de la mañana. Me llamaron a la una y siete minutos al teléfono que tengo disponible 24 horas y como vivía cerca fui rápido. Y acabó a las 04.30 horas más o menos. Hubo momentos que estaba parapetado detrás de una pared, se le veía solo el perfil, y luego ya se fue aproximando a un banco, se sentó pero le seguía amenazando con el arma, y hubo bastantes momentos de tensión. Las prisas no son buenas: me tuve que informar sobre él a través de su hijo, su pareja, no puedo entrar directamente sin saber nada

¿Cómo es la conversación?

Hay técnicas genéricas, pero hay que improvisar, tener agilidad mental, a lo mejor le tocas un tema que es contraproducente y tienes que cambiar. Hay escucha activa, mostrar empatía, mucho diálogo, hacer entender que hay alternativas.

¿Hay casos en los que la persona está desvinculada de la realidad?

Esta persona entendía perfectamente todo lo que decías, era perfectamente consciente. Hay otros casos en los que una enfermedad mental puede nublar y distorsionar la realidad. Me ha pasado en otros episodios aquí, en A Coruña y es más complejo. En este caso, esta persona todo lo veía negro y veía otra solución para dejar de sufrir. Yo tengo que darle alternativas. Nunca es un problema solo, generalmente, es un cúmulo. Ese día lo que desencadenó la acción pudo ser un problema sentimental, la gota que colmó el vaso.

¿Cuánto llega negociando?

18 años de negociador, siempre en Galicia. Participamos también en secuestros, negociaciones, extorsiones, atracos en bancos... Se me ha activado al menos en veinte ocasiones.

¿Es difícil aguantar el trabajo, psicológicamente?

La satisfacción de salvar una vida tiene precio; es un subidón tremendo cuando sale bien. El problema es cuando sale mal. Yo he tenido hasta ahora la suerte, gracias a Dios, que todos los incidentes que he tenido se han resuelto de manera satisfactoria, pero otros compañeros no. Nos metemos en un papel, nos aislamos, tenemos una serie de habilidades. Hay que emocionalmente ser frío, pero a la vez ser socialmente cálido.