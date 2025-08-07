El Ayuntamiento firma un crédito de 48,8 millones con el BBVA
Asegura que empleará los fondos para realizar inversiones en barrios
El Ayuntamiento acaba de firmar un préstamo con el BBVA por valor de algo más de 48,8 millones de euros, que, según indican fuentes del Gobierno local, permitirá «financiar la parte más relevante» durante este año y próximo de las obras anunciadas dentro de su Plan de Barrios. Este promete inversiones de 125 millones hasta abril de 2027, con algunas actuaciones ya en marcha.
De acuerdo con las condiciones del crédito, el Ayuntamiento tendrá que devolver la cantidad prestada a través de 40 cuotas trimestrales de unos 1.220.929 euros cada una, y que se abonarán entre el 31 de diciembre de 2027 y el 30 de septiembre de 2037. El tipo de interés, que se revisará por primera vez el 1 de octubre de este año, será del Euríbor mas 0,229 puntos. Los intereses se tienen que pagar por trimestres vencidos en los días 31 de marzo, 1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre de cada año.
