Una banda madrileña enamorada del Barrio de las Flores

El grupo madrileño Los Sex fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a la nueva edición del festival Noroeste que arrancó este miércoles al mediodía en el Campo da Leña. La banda de rock tuvo palabras de cariño para una parte de la ciudad muy ligada a la música, el Barrio de las Flores. El grupo estuvo tocando el año pasado en el Flores Rock y se quedó prendado de aquel lugar. «Cuando estuvimos en A Coruña nos quedamos con tres palabras: pulpo, garimba y flores», decían en referencia al barrio coruñés. El grupo se ganó así el cariño del público que se desplazó hasta el Campo da Leña. La música seguirá sonando este jueves por distintos puntos de la ciudad.