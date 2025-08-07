El ciclo Noites na Cidade Vella llevará la música de cámara a espacios patrimoniales de A Coruña

Los conciertos serán con entrada libre hasta completar aforo

Presentación del ciclo

Presentación del ciclo

Entre el 4 de septiembre y el 18 de octubre A Coruña acogerá la IV edición del ciclo de conciertos Noites na Cidade Vella, un evento organizado por la Fundación Rogelio Groba en colaboración con el Concello y Deputación.

Durante esos días, se celebrarán once conciertos gratuitos en edificios históricos y museos emblemáticos de la ciudad, con entrada libre hasta completar aforo.

El programa reunirá a destacados intérpretes nacionales e internacionales, como el viloncellista Santiago Cañón-Valencia o el violinista Kevin Zhu, el guitarrista Marcos Díaz, el Quartet Hana o la pianista Marianna Prjevalskaya, entre otros.

El calendario será el siguiente:

  • 4 de septiembre: Santiago Cañón-Valencia (violoncello). Teatro Rosalía de Castro.
  • 11 de septiembre. Marcos Díaz (guitarra). Paraninfo del Rectorado de Maestranza.
  • 13 de septiembre. Quartet Hana (cuerdas). Iglesia de las Capuchinas.
  • 18 de septiembre. Dúo Mandala (violines). Palacio de Capitanía.
  • 20 de septiembre. Orquestra de Cámara Galega. Iglesia de Santa Lucía.
  • 26 de septiembre. Jun Hyung Lee Lee (violoncello) y Karla Martínez (piano). Museo de Belas Artes.
  • 2 de octubre. Marianna Prjevalskaya (piano). Afundación.
  • 4 de octubre. Kevin Zhu (violín). Sala de Exposiciones del Concello en María Pita.
  • 11 de octubre. Dúo Indigo (concierto familiar). Museo de Belas Artes.
  • 11 de octubre. Orquestra de Cámara Galega. Fundación Luís Seoane.
  • 18 de octubre. Cuarteto Casals (cuerdas). Iglesia de los Dominicos.

