El ciclo Noites na Cidade Vella llevará la música de cámara a espacios patrimoniales de A Coruña

Entre el 4 de septiembre y el 18 de octubre A Coruña acogerá la IV edición del ciclo de conciertos Noites na Cidade Vella, un evento organizado por la Fundación Rogelio Groba en colaboración con el Concello y Deputación.

Durante esos días, se celebrarán once conciertos gratuitos en edificios históricos y museos emblemáticos de la ciudad, con entrada libre hasta completar aforo.

El programa reunirá a destacados intérpretes nacionales e internacionales, como el viloncellista Santiago Cañón-Valencia o el violinista Kevin Zhu, el guitarrista Marcos Díaz, el Quartet Hana o la pianista Marianna Prjevalskaya, entre otros.

El calendario será el siguiente: