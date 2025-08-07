El ciclo Noites na Cidade Vella llevará la música de cámara a espacios patrimoniales de A Coruña
Los conciertos serán con entrada libre hasta completar aforo
Entre el 4 de septiembre y el 18 de octubre A Coruña acogerá la IV edición del ciclo de conciertos Noites na Cidade Vella, un evento organizado por la Fundación Rogelio Groba en colaboración con el Concello y Deputación.
Durante esos días, se celebrarán once conciertos gratuitos en edificios históricos y museos emblemáticos de la ciudad, con entrada libre hasta completar aforo.
El programa reunirá a destacados intérpretes nacionales e internacionales, como el viloncellista Santiago Cañón-Valencia o el violinista Kevin Zhu, el guitarrista Marcos Díaz, el Quartet Hana o la pianista Marianna Prjevalskaya, entre otros.
El calendario será el siguiente:
- 4 de septiembre: Santiago Cañón-Valencia (violoncello). Teatro Rosalía de Castro.
- 11 de septiembre. Marcos Díaz (guitarra). Paraninfo del Rectorado de Maestranza.
- 13 de septiembre. Quartet Hana (cuerdas). Iglesia de las Capuchinas.
- 18 de septiembre. Dúo Mandala (violines). Palacio de Capitanía.
- 20 de septiembre. Orquestra de Cámara Galega. Iglesia de Santa Lucía.
- 26 de septiembre. Jun Hyung Lee Lee (violoncello) y Karla Martínez (piano). Museo de Belas Artes.
- 2 de octubre. Marianna Prjevalskaya (piano). Afundación.
- 4 de octubre. Kevin Zhu (violín). Sala de Exposiciones del Concello en María Pita.
- 11 de octubre. Dúo Indigo (concierto familiar). Museo de Belas Artes.
- 11 de octubre. Orquestra de Cámara Galega. Fundación Luís Seoane.
- 18 de octubre. Cuarteto Casals (cuerdas). Iglesia de los Dominicos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La nueva cara prefabricada de Cuatro Caminos en A Coruña: «de una calidad arquitectónica indudable»
- Las 6 recomendaciones imprescindibles de los libreros en la Feria del Libro de A Coruña 2025
- Noites do Porto: los primeros confirmados agotan entradas
- La zona tensionada en A Coruña: ¿Cómo puedo saber si mi casero es un gran propietario?
- El aumento de vivienda y la construcción de pisos alcanzan su nivel más alto en A Coruña desde 2008
- La Policía Nacional evita el suicidio de un hombre en A Coruña con una escopeta
- Susto en Cuatro Caminos por una colisión entre dos coches
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día