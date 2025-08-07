La despedida de una tienda ‘de película’ en A Coruña

El local de Lencería Charada, en la calle Plaza, junto al mercado de San Agustín, lleva casi medio siglo siendo un punto de referencia del comercio local, pero su historia empieza mucho antes: «Mi madre era de Ourense, vino con su familia para A Coruña, y luego emigró con mi padre a Francia», recuerda Mari Carmen Rivera, su hija. Aquella pareja de emigrantes hizo algo de dinero y volvió a su tierra natal dispuesta a emprender.

Hace 48 años, su madre, María del Carmen Adán, abrió este pequeño comercio de ropa interior al que bautizó con el nombre de Do Re Mi. «Se lo puso un escaparatista. A mí nunca me gustó demasiado el nombre, era un poco feo», dice entre risas. Años después, tras el fallecimiento de su madre, Mari Carmen decidió rebautizarlo con un guiño familiar: Charada, en honor a la película favorita de su madre, protagonizada por Audrey Hepburn y Cary Grant. El cambio se produjo en 2010 y vino acompañado de una reforma del local y un escaparate temático sobre la actriz que causó sensación: «Pusimos un cuadro de Audrey, tazas de desayuno… fue una experiencia maravillosa», rememora.

Mari Carmen empezó a trabajar junto a su madre en 1985. Desde entonces, han pasado cuatro décadas de atención al cliente, de confidencias, de encargos especiales y de crear lazos que han ido más allá de la compraventa. «Tengo clientes que ya son amigos. Personas que llevan viniendo toda la vida», explica la comerciante.

Pese a los vaivenes del pequeño comercio, asegura que la tienda siempre funcionó bien. «Nunca tuve problemas económicos. Siempre pude pagar impuestos, proveedores, todo. Tengo una clientela fiel, mucha gente de paso, porque esta calle es muy transitada y además está al lado del mercado. Eso ayuda», explica.

Incluso los cambios generacionales han sido una sorpresa positiva: «Noté en los últimos años que cada vez más gente joven apuesta por el comercio de proximidad. Algunas conocían la tienda porque les compraba aquí los sujetadores su madre y luego venían ellas de mayores».

El cierre no viene por falta de clientela ni por problemas económicos, sino porque ha llegado el momento de descansar. «Me tengo que jubilar. Si no fuera por eso, seguiría. Pero es lo que toca», dice Mari Carmen. Esto no impide que el adiós sea agridulce: «Lo que más voy a echar de menos es la actividad del día a día. Yo venía contenta a trabajar. Hay gente que va a disgusto a su trabajo, pero yo no. Yo disfrutaba con esto».

Desde hace unos días, un cartel en el escaparate anuncia la despedida. Un mensaje sencillo y directo que ha emocionado a más de uno: «Cerramos Lencería Charada. Cerramos el 8 de agosto, después de 48 años y mucho vivido juntos. Primero como Do Re Mi y luego como Lencería Charada. Quiero daros las gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer atenderos. Os deseo lo mejor. Mari Carmen».

La reacción ha sido abrumadora. Abrazos, lágrimas, clientes que se despiden como de una vieja amiga. Por eso, cuando se le pregunta por su mejor recuerdo en la tienda en todo este tiempo, no lo duda: «La clientela. Las personas. Ha sido una experiencia maravillosa».