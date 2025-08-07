La futura plataforma de baño de O Parrote, en A Coruña, ya cuenta con la estructura base

La obra de la futura estructura de baño de O Parrote toma forma. Los pantalanes que conforman su base, elaborados en hormigón armado y prefabricados en la planta de la adjudicataria de la obra, López Cao, en las cercanías de Buño, ya están colocados, una fase necesaria para realizar los trabajos de sujeción y anclaje. Luego habrá que cubrir con madera a los bloques para completar la obra, que debería estar lista a finales del verano.

Los pantalanes, una docena, conforman una estructura con cinco metros de ancho y doce de ancho, y fueron llegando a la ciudad de dos en dos. La plataforma, que en un principio había sido prometida para 2023, está pensada para baño y deportes náuticos.