Ginkgo posee cerca de la mitad de las fincas urbanas de la zona de As Xubias, en A Coruña: estas son las fincas

El fondo de inversión suizo Ginkgo, que ha pactado con el Ayuntamiento el desarrollo urbanístico del borde de la Ría de O Burgo, aproximadamente entre la playa de Oza y el Materno, se ha convertido en el mayor propietario de la zona a base de comprar terrenos a particulares, la mayoría en los antiguos astilleros Valiña, en el edificio en el que estuvo la discoteca Pachá y en los núcleos de As Xubias de Arriba y As Xubias de Abaixo, incluyendo buena parte de sus viviendas. Suma más de 21.800 metros de fincas urbanas (suben a 24.1000 contando algunas situadas más allá de As Xubias de Abaixo), aproximadamente el 46% de los terrenos urbanos que el mapa del convenio con el Concello cuenta dentro del «ámbito de As Xubias».

Según figura en el convenio, la mayor porción de suelo de Ginkgo es la de terrenos de los antiguos astilleros Valiña: una gran finca de casi 13.200 metros situada al sur del dique de Oza, que llega casi hasta el mar y hasta el punto en el que se encuentran las instalaciones del club de vela. Junto a esta, posee varias fincas en el entorno de la antigua discoteca Pachá que superan los 3.800 metros, así como algunas parcelas menores. Los terrenos adyacentes, donde se encuentra el punto de atención familiar y Adaceco, quedan fuera del ámbito. Sí se incluye en este una parcela urbana de algo más de 4.000 metros en la que durante mucho tiempo estuvo el esqueleto de una construcción ya demolida, pero no es de Ginkgo.

Al norte de la carretera, entre la antigua Pachá y el tanatorio, se encuentra el núcleo de As Xubias de Arriba. Descontando los terrenos de la facultad de Ciencias de la Salud, que pertenece a la Universidade da Coruña, y una finca de la que no está clara la propiedad, Ginkgo tiene al menos una decena de fincas, que suman unos 1.550 metros. Por comparación, el resto de propietarios poseen poco más de 4.300. Ginkgo tiene, entre otros suelos, la parcela alargada y sin urbanizar situada cerca de Pachá, cruzando el paso de cebra. También algunos de los edificios situados en las proximidades de la facultad, a ambos lados, otro enfrente, y varias de las viviendas situadas muy cerca de la avenida de A Pasaxe.

El fondo de inversión no tiene la propiedad del pazo de Guyatt y sus jardines, otros 11.600 metros; Ginkgo negocia su compra, y el Concello afirma que le pedirá que se lo ceda. Pero más allá de este, entre las vías del tren y la avenida de A Pasaxe, se entiende el núcleo de As Xubias de Abaixo. Además de varias fincas urbanas pero sin construir en la zona más próxima al Hospital Materno, tiene varias de las propiedades situadas a la altura de A Toquera, si bien no la propia tasca, junto con algunas fincas y edificios entre esta y la altura del aparcamiento. La mayor parte del núcleo, al menos según el convenio, sigue en manos de otros propietarios.

El acuerdo, que en julio recibió el visto bueno del pleno con el voto favorable de PSOE y BNG, aún debe someterse a alegaciones y volver a pleno para su ratificación final. El Ayuntamiento va a realizar una remodelación del planeamiento desde la playa de Oza hasta más allá del puente de A Pasaxe, y tramitará las alegaciones al convenio en conjunto con esta, pero se ha comprometido a facilitar el desarrollo de Ginkgo si no prospera la modificación. Está por cuantificar cuánta vivienda se construirá, y qué porcentaje de vivienda protegida; el Concello afirmó que lo incrementaría, pero eso no aparece en el convenio.

