«Siempre que hemos sacado un disco ha sido porque teníamos algo que decir»

Primera vez en A Coruña, en el festival Noroeste y en el castillo de San Antón. No se me ocurre un estreno mejor.

Con todo lo que me han dicho y las fotos que he visto, estoy flipando, la verdad. Ha valido la pena la espera. Es una ocasión muy bonita. Nos pilla un poco a contrapié, porque nosotros prácticamente no existimos en los festivales.

¿Cómo concentran 20 años de canciones en un concierto así?

Al no haber estado nunca en A Coruña y con 20 años de carrera, eso nos ha dado pie a poder elegir y hacer una especie de mix de todos estos años, como si nos presentásemos en sociedad. Me acompaña el guitarrista. Yo estoy acostumbrado a girar en solitario, porque juntar a la banda es muy complicado. Yo ahora me estoy dedicando a la música, pero todos son amateurs, tienen sus trabajos y sus familias, así que tenemos que tenerlo muy planificado. Llevamos las canciones en su formato más desnudo. Yo creo que no pierden nada de la esencia, aunque suenan más cercanas y más parecidas a cuando surgieron.

Sus letras tienen una gran carga poética. ¿Cómo se desnuda uno de esa manera sin sentirse vulnerable?

No sé por qué hay que pelearse tanto para no mostrarse vulnerable. Yo soy vulnerable y todos los somos. Los que nos dedicamos a hacer canciones lo hacemos por eso, para sacar todo fuera. Es verdad que hemos tenido mucha suerte durante todos estos años con la gente que nos sigue. Esas personas vienen a vernos un poco vulnerables también y se suele formar ahí una energía bastante bonita.

¿Le molesta que digan que tiene canciones tristes?

No. Al principio me molestaba un poco porque nosotros nunca hemos sentido esa tristeza. Yo creo que ha sido un poco más a nivel de prensa. Son canciones de amor y que tratan de contar historias.

De todos sus discos, ¿cuál es el que más le representa hoy en día?

Justo en noviembre sacamos disco después de siete años, así que yo creo que ese porque es lo que somos ahora. A todos les tengo mucho cariño, me sirven como un álbum de fotos en el que volver a mirarle y acordar de cuando lo grabe y donde estaba. Como tampoco nos jugábamos nada con esto, siempre que hemos sacado un disco ha sido porque teníamos algo que decir.

¿Considera un éxito que McEnroe sume 20 años en este mundo de algoritmos y consumo rápido?

A mí me parece un éxito que vayamos a tocar el viernes en el castillo de San Antón y que venga gente a vernos. Lo del mundo de la música, nosotros lo hemos vivido de otra manera. Creo que no seríamos muy felices de otra forma. Hemos puestos por delante hacer lo que nos daba la gana. El éxito también es conseguir trascender un poco.