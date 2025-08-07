Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 7 de agosto
Los primeros conciertos del Noroeste, el certamen de Habaneras, charlas literarias, exposiciones de artistas... Consulta la agenda del día y haz tus planes
Continúa el Certamen de Habaneras
19.30 horas | En esta nueva jornada del certamen musical actuarán Vocal EntrElas, Coral Polifónica Sporting Club Casino, Coro de Cámara Ludus Tonalis y Coral Polifónica Canticorum.
Teatro Colón
Presentación de Manuel Rivas en la Feria del Libro
20.15 horas | El escritor Manuel Rivas estará en la Feria del Libro, que continúa una jornada más, para presentar su último libro, Tras do ceo. El prestigioso autor estará acompañado por Olivia Rodríguez y Fran Alonso.
Jardines de Méndez Núñez
La mejor artesanía sigue en Méndez Núñez
11.00 horas | Más de 60 talleres artesanales participan en Mostrart, una de las ferias de artesanía más prestigiosa de España, distribuidos en un total de 43 casetas. Una decena de artesanos llegan de fuera de Galicia.
Jardines de Méndez Núñez
Una muestra para viajar al pasado de las fiestas
Todo el día | En la zona del Obelisco se puede disfrutar de la exposición que recoge los carteles históricos de las Fiestas de María Pita. El próximo 18 de agosto se traslada a Marineda City.
Obelisco
Concierto de Mondra en el Noroeste
22.45 horas | Uno de los artistas del momento de la música gallega es una de las opciones más atractivas del Noroeste. Por la ciudad habrá diferentes conciertos.
Plaza de María Pita
Documental sobre la cultura celta
20.00 horas | El historiador Felipe Senén hará la presentación de un documental sobre la cultura celta.
Portas Ártabras
