¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 7 de agosto

Continúa el Certamen de Habaneras

19.30 horas | En esta nueva jornada del certamen musical actuarán Vocal EntrElas, Coral Polifónica Sporting Club Casino, Coro de Cámara Ludus Tonalis y Coral Polifónica Canticorum.

Teatro Colón

Presentación de Manuel Rivas en la Feria del Libro

20.15 horas | El escritor Manuel Rivas estará en la Feria del Libro, que continúa una jornada más, para presentar su último libro, Tras do ceo. El prestigioso autor estará acompañado por Olivia Rodríguez y Fran Alonso.

Jardines de Méndez Núñez

La mejor artesanía sigue en Méndez Núñez

11.00 horas | Más de 60 talleres artesanales participan en Mostrart, una de las ferias de artesanía más prestigiosa de España, distribuidos en un total de 43 casetas. Una decena de artesanos llegan de fuera de Galicia.

Jardines de Méndez Núñez

Una muestra para viajar al pasado de las fiestas

Todo el día | En la zona del Obelisco se puede disfrutar de la exposición que recoge los carteles históricos de las Fiestas de María Pita. El próximo 18 de agosto se traslada a Marineda City.

Obelisco

Concierto de Mondra en el Noroeste

22.45 horas | Uno de los artistas del momento de la música gallega es una de las opciones más atractivas del Noroeste. Por la ciudad habrá diferentes conciertos.

Plaza de María Pita

Documental sobre la cultura celta

20.00 horas | El historiador Felipe Senén hará la presentación de un documental sobre la cultura celta.

Portas Ártabras