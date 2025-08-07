Memoria salgada nas postais da Coruña
‘A Coruña, memoria de mar’ é a escolma de once fotos que este ano a Editora Alvarellos edita para sorprender os clientes da Feira do Libro. Para crear esta colección foi preciso mergullar no arquivo municipal e tamén no propio da editorial para amosar a imaxe da cidade que goza e traballa no mar
Hai dez anos que a Editora Alvarellos participa na feira do libro da Coruña con caseta propia e, desde entón, os seus membros sempre quixeron levar unha «novidade de fotografía histórica e de rescate de postais». A escolma fana mergullando no seu arquivo, pero tamén no arquivo municipal da Coruña. Este ano, o fío condutor é a «memoria de mar», a cidade a través do seu litoral en once instantáneas, desde os inicios do século XX ata os anos sesenta. «Hai praias desaparecidas, como a do Parrote, ou o castelo de Santo Amaro, hai desfeitas, como cando se taparon as vistas da Torre de Hércules desde Riazor... A cidade da Coruña conserva aínda un magnetismo e unha historia visual enorme, que fai que nos encha de orgullo a gran cidade que temos diante», explica o director da editorial, Henrique Alvarellos, que destaca a axuda que prestan estas imaxes para entender o presente e para evitar erros no futuro..
Non é unha casualidade que a editorial queira pescudar no pasado da cidade, xa que o seu fundador, Enrique Alvarellos, (pai do actual director) naceu na Coruña, onde traballaba o seu pai, Fermín Alvarellos, así que, hai unha raíz común. Tamén porque é unha cidade cunha grande «autoestima gráfica», en tanto que se poden encontrar moitas imaxes antigas de como era A Coruña no momento no que foi inmortalizada e tamén porque é o lugar onde se pode adquirir esta escolma de postais inmediatamente, xa que, se ben está á venda na web (www.alvarelloseditora.gal.) e tamén se pode pedir nas librarías, non ten unha distribución como o resto de libros, e case que se fai «en exclusiva» para a feira do libro da cidade.
A Henrique cónstalle que hai quen merca estas postais —hai cinco edicións, dúas sobre os anos vinte; outra, sobre os anos trinta, e outra dos cincuenta a cor, ademais da actual sobre o mar— para envialas ao estranxeiro e que a memoria «da cidade que foi» siga viva, tamén para enmarcalas, para agasallar e para recordar.
A máis recente é a fotografía en cor de Santa Cristina nos anos sesenta, onde se mesturan os coches con matrícula portuguesa con persoas en roupa de baño e homes en traxe. «Aparecen os primeiros seiscentos, os Gordini... Nos anos vinte foi cando se empezou a promocionar a cidade e a coidar a súa estética, por iso hai moita fotografía histórica daquel tempo, tamén foi cando se empezaron a vender postais para enviar. Hai agora cen anos empezou o turismo tal e como agora o coñecemos», relata Alvarellos.
Nas once imaxes rescatadas do esquecemento está a Coruña que goza da praia e do mar, pero tamén a que traballa. Pódense ver barcos pesqueiros na desaparecida praia do Parrote, un, incluso, con matrícula de Vigo, diante do castelo de Santo Antón e moitos outros máis na dársena e pequenas embarcacións diante das ruínas do castelo de Santo Amaro. «Estes días, na feira, contáronnos que esa construción que se pode ver na postal coloreada do Parrote, é unha especie de primeirísimo balneario que houbo na cidade», relata Alvarellos que, grazas a estas series de fotos está a coñecer moito máis da memoria salgada da cidade.
