Nuevo día de calor este jueves en A Coruña, con posibles nieblas a la tarde

Las temperaturas llegarán a 27ºC

Playa de Riazor

Playa de Riazor / Casteleiro / Roller Agencia

RAC

Galicia vuelve a estar este jueves bajo la influencia de las altas presiones, con presencia de una masa de aire muy cálida en superficie y con un nordés más debilitado.

Así, se esperan en A Coruña cielos despejados en general, con nieblas costeras entrando por el oeste con avance de la tarde.

El viento soplará moderado del Nordés y las temperaturas experimentarán un nuevo ascenso, con máximas de 27ºC en A Coruña y mínimas de 18ºC.

Esta situación se mantendrá el viernes, día en el que habrá un día similar en la Costa Ártabra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents