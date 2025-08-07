Nuevo día de calor este jueves en A Coruña, con posibles nieblas a la tarde
Las temperaturas llegarán a 27ºC
Galicia vuelve a estar este jueves bajo la influencia de las altas presiones, con presencia de una masa de aire muy cálida en superficie y con un nordés más debilitado.
Así, se esperan en A Coruña cielos despejados en general, con nieblas costeras entrando por el oeste con avance de la tarde.
El viento soplará moderado del Nordés y las temperaturas experimentarán un nuevo ascenso, con máximas de 27ºC en A Coruña y mínimas de 18ºC.
Esta situación se mantendrá el viernes, día en el que habrá un día similar en la Costa Ártabra.
