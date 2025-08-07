Los Pantomima Full acuden al Festival Noroeste de A Coruña para ver a un artista "consagrado"
A. R.
Alberto Casado y el carballés Róber Bodegas, el dúo cómico conocido como Pantomima Full, se pasaron este miércoles, primera jornada del Festival Noroeste Estrella Galicia, por la plaza de Azcárraga.
Allí fueron captados por las redes del próximo festival. "Venimos a ver el concierto que hay ahora, me han dicho que está muy bien, es un artista consagrado y tenemos muchas ganas", indicaron a cámara, un saludo hecho con humor que podría valer para cualquiera otro concierto, si bien ellos estaban esperando a que comenzase el concierto de Annie and the Caldwells.
En el Instagram del evento indicaban con retranca que "los Pantomima Full se confiesan muy fans de Annie desde el primer disco".
Este dúo cómico es conocido desde que en 2016 comenzaron a hacer vídeos en redes sociales en los que trataban todo tipo de personajes y temas de actualidad de manera sarcástica. Su éxito les ha llevado a tener más de 660.000 seguidores en Instagram o 500.000 en Youtube.
