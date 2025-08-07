Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito

En pleno corazón de Oleiros, una finca cuyos orígenes se remontan al siglo XIX ha sobrevivido al olvido y al paso del tiempo. Durante año, permaneció cerrada al público escondiendo la joya de marcado estilo gaudiano tras sus muros.

Sin embargo, en el testamento de su última propietaria Esperanza Tenreiro figuró un deseo tan inusual como generoso: que aquel lugar se destinase al cuidado y bienestar de niños y niñas cuyas madres atravesaran momentos difíciles.

Ese legado quedó en el aire hasta el 2014, momento en el que el Concello de Oleiros decidió dar un paso al frente y adquirir por completo la finca, que se completó con la permuta de la Fundación Hermanos Tenreiro. Tras años de trabajo, en el 2024 se inauguró en la Finca Tenreiro un albergue juvenil destinado a campamentos, actividades escolares y eventos comunitarios. Hoy, el parque ya forma parte de la vida cotidiana de los vecinos y el acceso a sus jardines es totalmente gratuito.

Así es el interior del 'Park Güell coruñés'

La cuenta de Tiktok @disfrutarcoruna visitó recientemente la Finca Tenreiro y mostró a sus seguidores todos los rincones del lugar: "Hoy vamos a visitar un bonito estanque con motivos gaudianos con sus teselas de colores. Se encuentra en una gran finca con una casa que perteneció a la familia del arquitecto coruñés Antonio Tenreiro".

Además de mostrar el espacio a su comunidad, también contó los entresijos de la historia de la finca: "Su propietaria Esperanza y su hermano Vicente no tuvieron hijos y querían que cuando ellos faltaran el destino de esta casa fuese acoger a niños de madres solteras. Finalmente, se le ha dado otro uso, pero, eso sí, relacionado con la infancia".

La Finca Tenreiro en Nós (Oleiros) / CARLOS

Además, confirmó que la entrada es de acceso gratuito de 8:30 a 21 horas de lunes a domingo: "Se puede acceder a los jardines y disfrutar de su variedad de árboles y de mucha paz".