Las plazas, territorio musical del Noroeste

Las plazas de A Coruña son, desde ayer, un territorio musical gracias al festival Noroeste Estrella Galicia. Los acordes empezaron a sonar pronto con Los Sex en la plaza de Azcárraga y Adhara & Ritman en Campo da Leña. Vieu Farka Touré sorprendió en el castillo de San Antón y Albert Pla enloqueció a María con temas como El lado más bestia de la vida y Rebelde. «Qué bien que sea de día, que así os veo las caras», dijo al público, al que conquistó al subir de invitado a Julián Hernández, de Siniestro Total.

Las plazas, territorio musical

Ya está prácticamente completado el montaje del escenario de la playa de Riazor, el más especial del Noroeste. A él se subirán, desde el viernes, artistas de la talla de Carlos Ares, Luar na Lubre, Siloé o The Vaccines.

La de ayer fue también una jornada de presentaciones, pues el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, anunció que Uxía estrenará su nueva gira Será por flores en las Fiestas de María Pita el miércoles 13 de agosto a las 22.00 horas. Estará acompañada por artistas como Devacas, Mercedes Peón, Rosa Cedrón, Budiño, Uxía Pedreira, Luiz Caracol o Quim Farinha.