El Puerto de A Coruña, ante el lastre de la deuda: «La situación se complicará más en 2026»

El lastre de la deuda de la Autoridad Portuaria para la construcción de la dársena exterior se agravará a partir del próximo año. La cuota de quince millones abonados en 2024, por amortizaciones a intereses, crecerá a 21 millones en 2026 y a 24 millones en 2027. Con esa carga en el horizonte, el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, urge una salida financiera porque «la situación se complicará aún más a partir de 2026, de acuerdo con el actual plan de amortizaciones», expone en la memoria anual del ente correspondiente a 2024, publicada este jueves.

Al cierre de ese ejercicio, el Puerto adeudaba 83,15 millones al Banco Europeo de Inversiones, tras amortizar 43,35, y unos 175 millones a Puertos del Estado, que le concedió un máximo de 200. Como ejemplo, en los últimos años, el Puerto ha amortizado 3,49 millones de euros del préstamo del Banco Europeo, pero esa factura se duplicará a partir del próximo año hasta los 7,24 millones.

En el origen de la gestación del puerto exterior, en los convenios de 2004, aún vigentes, se fiaba el pago de esta deuda a la operación inmobiliaria, con ventas de suelo incluidas, en los muelles de Batería, Calvo Sotelo, San Diego y Petrolero. Pero, con el proyecto paralizado durante años y ahora en revisión dentro del plan Coruña Marítima, con participación de todas las administraciones, el Puerto urge sin demora una «necesaria reestructuración, u otra solución, de la deuda contraída con Puertos del Estado», expone Fernández Prado en la memoria anual.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó en mayo del año pasado que el Gobierno estaba analizando «reestructurar la deuda», pero más de un año después no ha anunciado un nuevo calendario de pagos que alivie el estado financiero del Puerto. Fernández Prado afirma en la memoria: «Confiamos en cerrar la necesaria reestructuración» con Puertos del Estado. A esa salida fía «poder mantener una gestión eficiente y capaz de responder a las necesidades de nuestras empresas operadoras actuales y futuras».

El peso de la deuda en el Puerto se aprecia en el balance contable de 2024, avanzado a finales de junio, con cifra de negocio récord de 32,02 millones de euros, pero unas pérdidas de 3,1 millones «motivadas por la carga financiera», señala el presidente de la Autoridad Portuaria. El desembolso para afrontar los préstamos, añade, «dificulta de forma grave la capacidad de la Autoridad Portuaria de afrontar las inversiones necesarias en sus dársenas de A Coruña y Arteixo».