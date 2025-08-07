Ramón Cotelo, única oferta para derribar el muro del Observatorio
A Coruña
Obras Ramón Cotelo será la empresa encargada de derribar los muros del parque del Observatorio en las calles Canceliña y Páramo, el primer paso para abrir la zona verde a los vecinos del Agra do Orzán. Fue la única compañía que se presentó al concurso, abierto por el Ayuntamiento, ofreciendo hacer la demolición por 59.000 euros sin contar el IVA (una rebaja del 8% con respecto al precio de salida) y ofreciendo mejoras como un aumento del plazo de garantía de las obras. El Ayuntamiento ha propuesto darle la adjudicación, aunque este trámite aún no figura como realizado en la página en la que figura el concurso.
