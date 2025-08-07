Los socorristas sacan del agua a un bañista en parada cardiorespiratoria en la zona de las Esclavas, en A Coruña

Los socorristas coruñeses sacaron del agua a una persona en parada cariorrespiratoria en la zona de las Esclavas en la tarde de este jueves. Según ha podido saber este diario, el hombre fue atendido en una ambulancia que lo trasladó al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Además de los servicios de emergencia sanitarios, al lugar acudieron, algo después de las 18.00 horas de la tarde, efectivos de la Policía Nacional.