Starbucks anuncia su fecha de apertura en el centro de A Coruña y dará regalos a los primeros clientes
La recaudación del primer día será integra para la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple
Starbucks, la cadena multinacional estadounidense de cafeterías, ultima los preparativos para la apertura de su nuevo establecimiento en el centro de la ciudad y ya ha anunciado cuando levantará la verja. El local estará en la esquina de la Rúa Nova con calle Real. Vémonos cedo, se podía leer en la fachada del local desde hace unas semanas.
El local del centro de A Coruña estará abierto de 9.30 a 21.30 horas todos los días, aunque en su primera jornada, que será este viernes 8 de agosto, la apertura se producirá a las 11.30 horas. En sus redes sociales también han anunciado que la recaudación del primer día irá íntegra para la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple.
Además, tal y como indican, para los 100 primeros clientes habrá regalos, aunque no han detallado de qué se tratará.
La cadena tendrá así su segundo establecimiento en la ciudad, que se unirá al ya existente en El Corte Inglés de Cuatro Caminos. Anteriormente hubo uno en Marineda, que acabó cerrando.
