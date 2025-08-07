«Tocar en el Noroeste es una gran ilusión»

La coruñesa Candela Liste toca este jueves (14.00 horas) en la plaza de Azcárraga, dentro del festival Noroeste Estrella Galicia.

¿Qué supone para una artista de A Coruña formar parte del Noroeste?

Es una gran ilusión. El Noroeste es un emblema de A Coruña, un festival con historia y estoy orgullosa de formar parte del cartel. Y más de tocar en un lugar tan especial como Azcárraga.

El cartel tiene bastante presencia local, ¿cómo está el panorama musical en la ciudad?

El panorama en A Coruña está lleno de talento y de mucha calidad, pero falta apoyo real y constante para los artistas y para todos los profesionales del mundo del espectáculo. Los recursos se destinan, el 99% de las veces, a proyectos privados, dejando de lado a las salas y a la escena local, lo que genera un desequilibrio. Para que la música crezca aquí necesitamos respeto, planificación y una apuesta sincera por el talento independiente. Que no se quede en algo puntual.

En abril publicó Caos, ¿ha logrado concentrar su mundo y sus emociones en el disco?

Sí. Caos es un disco que nació desde la inocencia y la libertad creativa y el resultado es muy honesto. Concentra una gran parte de mi mundo interior, pero aún me queda mucho por descubrir.

¿Cómo define su Caos?

Es sinceridad. Caos es el impulso más auténtico que todos llevamos dentro. Es emoción, lo que mueve el mundo. Es un torbellino creativo de influencias musicales, de dudas y certezas.

El amor, o el desamor, está presente en sus temas, ¿le ayuda a inspirarse?

Muchísimo. La música es mi medio preferido para desahogar mis emociones, y no puedo evitar componer a partir de experiencias.

¿Sigue trabajando en nuevos temas?

Todos los días. Es algo muy vital para mi, siempre ha sido así. Ahora mismo estoy experimentando mucho en el campo de la producción musical. Me siento muy afortunada de poder hacerlo y de compartir lo que suena en mi cabeza.