Vuelve la música coral al Certamen de Habaneras
El Certamen de Habaneras, uno de los eventos más tradicionales del programa de las Fiestas de María Pita, regresó este miércoles en el Teatro Colón. La cita se extenderá hasta el próximo sábado 9 con la participación de 14 corales.
En la primera jornada actuaron Rondalla do Club de Campo de Ferrol, la Coral Polifónica Sagrada Familia y la Tuna de Veteranos. Este jueves, continúa en el Teatro Colón a las 19.30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, y los siguientes días se traslada a María Pita, a la misma hora.
