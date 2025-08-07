La Xunta remite al Concello 16 actas de infracción por servicios de VTC en A Coruña

La Xunta ha remitido al Concello de A Coruña 16 actas de infracción por servicios urbanos realizados por Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Uber o Cabify, en la ciudad. Este tipo de coches solo pueden transportar viajeros entre municipios diferentes, según la normativa autonómica, por lo que tienen prohibido llevarlos de un punto a otro de la ciudad. Tiene que ser el Ayuntamiento el que tramite la denuncia.

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, se reunió esta semana con el presidente de la asociación Fegataxi, Ricardo Villamisar, quien trasladó la preocupación de los taxistas por las liecncias de VTC en A Coruña.

La Xunta es la que tramita las autorizaciones de licencias VTC domiciliadas en Galicia, pero, apunta, son los concellos los que pueden ejercer sus competencias en el ámbito urbano y multar estas infracciones.

Fontela detalló que, en labores de inspección realizadas por el Ejecutivo autonómico, se detectaron en junio ocho infracciones que ya han sido remitidas al Concello. Además, en una inspección en la estación de tren de A Coruña esta misma semana se detectaron otras ocho infracciones por servicios urbanos de VTC.