La Xunta remite al Concello 16 actas de infracción por servicios de VTC en A Coruña
Este tipo de coches, como Uber, solo pueden transportar viajeros entre municipios diferentes, por lo que tienen prohibido llevarlos de un punto a otro de la ciudad
La Xunta ha remitido al Concello de A Coruña 16 actas de infracción por servicios urbanos realizados por Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Uber o Cabify, en la ciudad. Este tipo de coches solo pueden transportar viajeros entre municipios diferentes, según la normativa autonómica, por lo que tienen prohibido llevarlos de un punto a otro de la ciudad. Tiene que ser el Ayuntamiento el que tramite la denuncia.
La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, se reunió esta semana con el presidente de la asociación Fegataxi, Ricardo Villamisar, quien trasladó la preocupación de los taxistas por las liecncias de VTC en A Coruña.
La Xunta es la que tramita las autorizaciones de licencias VTC domiciliadas en Galicia, pero, apunta, son los concellos los que pueden ejercer sus competencias en el ámbito urbano y multar estas infracciones.
Fontela detalló que, en labores de inspección realizadas por el Ejecutivo autonómico, se detectaron en junio ocho infracciones que ya han sido remitidas al Concello. Además, en una inspección en la estación de tren de A Coruña esta misma semana se detectaron otras ocho infracciones por servicios urbanos de VTC.
- La nueva cara prefabricada de Cuatro Caminos en A Coruña: «de una calidad arquitectónica indudable»
- Las 6 recomendaciones imprescindibles de los libreros en la Feria del Libro de A Coruña 2025
- Noites do Porto: los primeros confirmados agotan entradas
- La zona tensionada en A Coruña: ¿Cómo puedo saber si mi casero es un gran propietario?
- El aumento de vivienda y la construcción de pisos alcanzan su nivel más alto en A Coruña desde 2008
- La Policía Nacional evita el suicidio de un hombre en A Coruña con una escopeta
- Susto en Cuatro Caminos por una colisión entre dos coches
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día